Салат – это лучшее дополнение к любому ужину. В «Все буде добре» открылся рецепт, который покорит и ваше сердце. Он вкусный, полезный и не требует много времени. Больше информации о том, как приготовить салат «Вечернее солнце», читайте в нашем материале.

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Ингредиенты:

Консервированные мидии – 200 г

Апельсин – 1 шт.

Лимон – ½ шт.

Салат айсберг – 100 г

Оливковое масло – 2 ст. л.

Черный перец, итальянские травы – по вкусу

Приготовление:

Почистить и порезать апельсин кубиками. Руками тщательно измельчить листья салата. Выложить мидии. Все перемешать с лимонным соком и маслом. Посолить и добавить приправы.

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