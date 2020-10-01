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Салат с мидиями «Вечернее солнце»

01.10.2020

Салат – это лучшее дополнение к любому ужину. В «Все буде добре» открылся рецепт, который покорит и ваше сердце. Он вкусный, полезный и не требует много времени. Больше информации о том, как приготовить салат «Вечернее солнце», читайте в нашем материале.

салат с мидиями

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Ингредиенты:

  • Консервированные мидии – 200 г
  • Апельсин – 1 шт.
  • Лимон – ½ шт.
  • Салат айсберг – 100 г
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Черный перец, итальянские травы – по вкусу

Приготовление:

  1. Почистить и порезать апельсин кубиками.
  2. Руками тщательно измельчить листья салата.
  3. Выложить мидии.
  4. Все перемешать с лимонным соком и маслом.
  5. Посолить и добавить приправы.

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