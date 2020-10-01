Салат с мидиями «Вечернее солнце»
01.10.2020
Салат – это лучшее дополнение к любому ужину. В «Все буде добре» открылся рецепт, который покорит и ваше сердце. Он вкусный, полезный и не требует много времени. Больше информации о том, как приготовить салат «Вечернее солнце», читайте в нашем материале.
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Ингредиенты:
- Консервированные мидии – 200 г
- Апельсин – 1 шт.
- Лимон – ½ шт.
- Салат айсберг – 100 г
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Черный перец, итальянские травы – по вкусу
Приготовление:
- Почистить и порезать апельсин кубиками.
- Руками тщательно измельчить листья салата.
- Выложить мидии.
- Все перемешать с лимонным соком и маслом.
- Посолить и добавить приправы.
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