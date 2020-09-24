Ви помітили, що у вас виникли серйозні проблеми з чоловіками? На допомогу прийдуть чарівні експерти «Все буде добре». Вони відкрили таємниці того, як зацікавити, а що найголовніше, втримати гідного чоловіка. Жіночі хитрощі та основні правила з пікапу читайте в нашому матеріалі.

Які жіночі хитрощі потрібні, щоб втримати справді гідного чоловіка? Всі хочуть навчитися закохувати з першого погляду, але до цього ще потрібно дійти.

Отже, які хитрощі допоможуть в жіночому пікапі?

Потрібно провести побачення з точністю до навпаки. Вийдіть зі своєї зони комфорту, робіть те, що вам було не властиво раніше. Важливо при цьому бути насправді ініціативною та фліртувати. Вийдіть на велику площу чи вулицю (наприклад, Хрещатик), познайомтеся з двома чоловіками, попросіть показати дорогу і пригостити чашкою кави. Не бійтеся встановлювати свої правила. Таким чином ви зможете позбутися комплексу «зручної наївної дівчинки». Складіть перелік вимог «Чого я хочу від чоловіка?». Пропишіть 40 пунктів, наступного дня викресліть 10 пунктів, ще через день – 5 пунктів, а потім через день – ще 5 пунктів. І так ви повинні зупинитися на трьох основних характеристиках, якими буде володіти саме «ваш» чоловік. Щоб «вбити» образ «сильної і незалежної жінки», продемонструйте «слабкість» своєї жіночої натури, яка дуже підкуповує чоловіків.

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Завдання

Потрібно попросити чоловіків про допомогу в будь-якому місці: в супермаркеті – дістати щось з верхньої полиці. Можливо, у вас «заїв» замок на куртці? Головне – не бійтеся та фліртуйте! Попросіть незнайомця зробити щось саме для вас!

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Це прості поради з жіночого пікапу, які допоможуть вам відкрити нову себе. Прислухайтесь до них, і, можливо, ви зможете кардинально змінити своє життя вже сьогодні!