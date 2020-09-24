Майстерність жіночого пікапу
Ви помітили, що у вас виникли серйозні проблеми з чоловіками? На допомогу прийдуть чарівні експерти «Все буде добре». Вони відкрили таємниці того, як зацікавити, а що найголовніше, втримати гідного чоловіка. Жіночі хитрощі та основні правила з пікапу читайте в нашому матеріалі.
Які жіночі хитрощі потрібні, щоб втримати справді гідного чоловіка? Всі хочуть навчитися закохувати з першого погляду, але до цього ще потрібно дійти.
Отже, які хитрощі допоможуть в жіночому пікапі?
- Потрібно провести побачення з точністю до навпаки. Вийдіть зі своєї зони комфорту, робіть те, що вам було не властиво раніше. Важливо при цьому бути насправді ініціативною та фліртувати.
- Вийдіть на велику площу чи вулицю (наприклад, Хрещатик), познайомтеся з двома чоловіками, попросіть показати дорогу і пригостити чашкою кави. Не бійтеся встановлювати свої правила. Таким чином ви зможете позбутися комплексу «зручної наївної дівчинки».
- Складіть перелік вимог «Чого я хочу від чоловіка?». Пропишіть 40 пунктів, наступного дня викресліть 10 пунктів, ще через день – 5 пунктів, а потім через день – ще 5 пунктів. І так ви повинні зупинитися на трьох основних характеристиках, якими буде володіти саме «ваш» чоловік.
- Щоб «вбити» образ «сильної і незалежної жінки», продемонструйте «слабкість» своєї жіночої натури, яка дуже підкуповує чоловіків.
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Завдання
Потрібно попросити чоловіків про допомогу в будь-якому місці: в супермаркеті – дістати щось з верхньої полиці. Можливо, у вас «заїв» замок на куртці? Головне – не бійтеся та фліртуйте! Попросіть незнайомця зробити щось саме для вас!
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Це прості поради з жіночого пікапу, які допоможуть вам відкрити нову себе. Прислухайтесь до них, і, можливо, ви зможете кардинально змінити своє життя вже сьогодні!