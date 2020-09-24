Вы заметили, что у вас возникли серьезные проблемы с мужчинами? Тогда на помощь придут эксперты «Все буде добре». Они поделились тем, как заинтересовать, а что самое главное, удержать достойного мужчину. Женские хитрости и основные правила по пикапу, читайте в нашем материале.

Какие женские хитрости нужны, чтобы удержать по-настоящему достойного мужчину? Все хотят влюбить в себя с первого взгляда, но до этой суперспособности нужно еще прийти.

Итак, какие хитрости помогут овладеть женским пикапом?

Нужно провести свидание с точностью до наоборот. Выйдите из своей зоны комфорта, делайте то, что вам было не свойственно ранее. Важно при этом быть на самом деле инициативной и флиртовать. Выйдите на большую площадь или улицу (например, Крещатик), познакомьтесь с двумя мужчинами, попросите показать дорогу и угостить чашечкой кофе. Не бойтесь устанавливать свои правила. Таким образом вы сможете избавиться от комплекса «удобной наивной девочки». Составьте список требований «Чего я хочу от мужчины?». Пропишите 40 пунктов, на следующий день вычеркните 10 пунктов, через день – 5 пунктов, а затем через день – еще 5 пунктов. И так вы должны остановиться на трех основных характеристиках, которыми будет обладать именно «ваш» мужчина. Чтобы «убить» образ «сильной и независимой женщины», продемонстрируйте всю «слабость» своей женской натуры, которая очень подкупает мужчин.

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Задание

Нужно попросить мужчин о помощи в любом месте: в супермаркете – достать что-то с верхней полки. Возможно, у вас «заел» замок на куртке? Главное – не бойтесь и флиртуйте! Попросите незнакомца сделать что-то именно для вас!

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Это простые советы по женскому пикапу, которые помогут вам открыть новую себя. Прислушайтесь к ним, и, возможно, вы сможете кардинально изменить свою жизнь уже сегодня!