Як почистити матрац від плям: поради Костянтина Грубича
23.09.2020
Вирішили почистити матрац у домашніх умовах? Без порад Костянтина Грубича вам не обійтися! Дізнайтеся, як почистити матрац від плям жиру, кави та вина. Подробиці в матеріалі.
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Плями жиру
З плямами жиру вам допоможуть впоратися спирт, мочалка, ватяні диски та засіб для миття посуду.
- Змочіть спиртом ватний диск і протріть пляму. Він допоможе розчинити жир у волокнах тканини.
- Потім нанесіть краплю засобу для миття посуду, розпіньте й акуратно протріть пляму.
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Плями від кави
З плямами кави допоможуть впоратися нашатирний спирт і вода.
- Розчиніть 1 ч. л. нашатирного спирту в склянці води.
- Нанесіть розчин на пляму і залиште на п’ять хвилин.
Плями від вина
Знищити плями від вина допоможе звичайна сіль.
- Насипте дрібку солі на пляму й залиште на кілька хвилин.
- Потім протріть вологою серветкою.
Після чищення матрац обов’язково потрібно просушити. Взимку можна скористатися феном, а влітку найкраще зробити це під прямими сонячними променями.
Більше корисних порад дивіться у нашому відео!
Video: Як почистити матрац від плям: поради Костянтина Грубича
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