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Як почистити матрац від плям: поради Костянтина Грубича

23.09.2020

Вирішили почистити матрац у домашніх умовах? Без порад Костянтина Грубича вам не обійтися! Дізнайтеся, як почистити матрац від плям жиру, кави та вина. Подробиці в матеріалі.

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пятна от кофе

Плями жиру

З плямами жиру вам допоможуть впоратися спирт, мочалка, ватяні диски та засіб для миття посуду.

  1. Змочіть спиртом ватний диск і протріть пляму. Він допоможе розчинити жир у волокнах тканини.
  2. Потім нанесіть краплю засобу для миття посуду, розпіньте й акуратно протріть пляму.

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Плями від кави

З плямами кави допоможуть впоратися нашатирний спирт і вода.

  1. Розчиніть 1 ч. л. нашатирного спирту в склянці води.
  2. Нанесіть розчин на пляму і залиште на п’ять хвилин.

Плями від вина

Знищити плями від вина допоможе звичайна сіль.

  1. Насипте дрібку солі на пляму й залиште на кілька хвилин.
  2. Потім протріть вологою серветкою.

Після чищення матрац обов’язково потрібно просушити. Взимку можна скористатися феном, а влітку найкраще зробити це під прямими сонячними променями.

Більше корисних порад дивіться у нашому відео!

Video: Як почистити матрац від плям: поради Костянтина Грубича

Як почистити матрац в домашніх умовах? Експерт Костянтин Грубич ділиться корисними порадами, як почистити матрац, що допоможуть позбутися плям жиру, кави або вина

 

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