Как почистить матрас от пятен: советы Константина Грубича
23.09.2020
Решили почистить матрас в домашних условиях? Без советов Константина Грубича вам не обойтись! Узнайте, как очистить матрас от пятен жира, кофе и вина. Подробности в материале.
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Пятна жира
С пятнами жира вам помогут справиться спирт, мочалка, ватные диски и средство для мытья посуды.
- Смочите спиртом ватный диск и протрите пятно. Он поможет растворить жир в волокнах ткани.
- Затем нанесите каплю средства для мытья посуды, вспеньте и аккуратно протрите пятно.
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Пятна от кофе
С пятнами кофе помогут справиться нашатырный спирт и вода.
- Растворите 1 ч. л. нашатырного спирта в стакане воды.
- Нанесите раствор на пятно и оставьте на пять минут.
Пятна от вина
Уничтожить пятна от вина поможет обыкновенная соль.
- Просто посыпьте щепотку соли на пятно и оставьте на несколько минут.
- Затем протрите влажной салфеткой.
После чистки матрас обязательно нужно просушить. Зимой можно воспользоваться феном, а летом лучше всего сделать это под прямыми солнечными лучами.
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Video: Как почистить матрас от пятен: советы Константина Грубича
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