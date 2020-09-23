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Как почистить матрас от пятен: советы Константина Грубича

23.09.2020

Решили почистить матрас в домашних условиях? Без советов Константина Грубича вам не обойтись! Узнайте, как очистить матрас от пятен жира, кофе и вина. Подробности в материале.

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пятна от кофе

Пятна жира

С пятнами жира вам помогут справиться спирт, мочалка, ватные диски и средство для мытья посуды.

  1. Смочите спиртом ватный диск и протрите пятно. Он поможет растворить жир в волокнах ткани.
  2. Затем нанесите каплю средства для мытья посуды, вспеньте и аккуратно протрите пятно.

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Пятна от кофе

С пятнами кофе помогут справиться нашатырный спирт и вода.

  1. Растворите 1 ч. л. нашатырного спирта в стакане воды.
  2. Нанесите раствор на пятно и оставьте на пять минут.

Пятна от вина

Уничтожить пятна от вина поможет обыкновенная соль.

  1. Просто посыпьте щепотку соли на пятно и оставьте на несколько минут.
  2. Затем протрите влажной салфеткой.

После чистки матрас обязательно нужно просушить. Зимой можно воспользоваться феном, а летом лучше всего сделать это под прямыми солнечными лучами.

Больше полезных советов смотрите в нашем видео!

Video: Как почистить матрас от пятен: советы Константина Грубича

Как почистить матрас в домашних условиях? Эксперт Константин Грубич делится полезными советами, как почистить матрас, которые помогут избавиться от пятен жира, кофе или вина

 

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