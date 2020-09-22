Відома акторка та експерт «Все буде добре» вже давно відмовилась від хімічних засобів для догляду. І це зрозуміло, адже вони пересушують шкіру, завдаючи їй лише шкоди. Ольга Сумська робить все сама виключно з натуральних компонентів. Її улюбленим є спрей для тіла, рецептом якого вона поділилася з нами. Детальніше – в нашому матеріалі.

Зірка каже, що цей спрей потрібно використовувати саме після душу, для того, щоб зволожити шкіру. Отже, як приготувати ідеальний спрей для тіла?

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Інгредієнти:

3 ст. л. листя волоського горіха. У листі волоського горіха багато корисних речовин, містяться вітаміни А, В1, РР, Е і С, які сприяють здоров’ю шкіри, пом’якшують її, а завдяки юглону (фарбувальна бактерицидна речовина) шкіра набуватиме легкого відтінку засмаги.

200 мл води.

Приготування:

Листя залити водою і кип’ятити на повільному вогні 15 хвилин. Як вистигне, процідити в ємність з розпилювачем.

Застосування:

Після душу на вологу шкіру розпилити спрей, почекати до повного вбирання, потім нанести крем.

Для більшого результату можна приймати ванни з листя волоського горіха. Для цього відвар (2 літри) потрібно вилити у ванну, лягти у воду на 15 хвилин, весь цей час поливати обличчя водою.

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Для того, щоб ваша шкіра була ідеальною, дотримуйтесь порад нашого експерта, і тоді гарантовано у вас «все буде добре»!