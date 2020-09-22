Известная актриса и эксперт «Все буде добре» уже давно отказалась от химических средств для ухода. И это понятно, потому что они пересушивают кожу, причиняя ей только вред. Ольга Сумская делает все сама исключительно из натуральных компонентов. Ее любимым является спрей для тела, рецептом которого она поделилась с нами. Подробнее – в нашем материале.

Звезда говорит, что этот спрей стоит использовать после душа, для того, чтобы увлажнить кожу. Итак, как же приготовить идеальный спрей для тела?

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Ингредиенты:

3 ст. л. листьев грецкого ореха. В листьях грецкого ореха много полезных веществ, витамины А, В1, РР, Е и С, которые способствуют улучшению здоровья кожи, смягчают ее, а благодаря юглону (красящее бактерицидное вещество) кожа приобретет легкий оттенок загара.

200 мл воды.

Приготовление:

Листья залить водой и кипятить на медленном огне 15 минут. Как остынет, процедить в емкость с распылителем.

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Применение:

После душа на влажную кожу распылить спрей, подождать до полного впитывания, затем нанести крем.

Для более существенного результата нужно принимать ванны из листьев грецкого ореха. Для этого необходимо отвар (2 литра) вылить в ванну, лечь в воду на 15 минут, все это время поливать лицо водой.

Для того, чтобы ваша кожа была идеальной, соблюдайте советы нашего эксперта, и тогда гарантированно у вас «все буде добре»!