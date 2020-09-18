Кизил, журавлина і обліпиха – всім знайомі ягоди. Але в чому їх користь і чому восени на них особливо потрібно звернути увагу? Експерт «Все буде добре» Анна Гуарана розповіла про користь журавлини, обліпихи і кизилу. А також про те, як правильно їх потрібно вживати в їжу.

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Ці продукти вживає не так багато людей, адже про їх цілющі властивості мало хто знає. Саме зараз в них міститься максимальна кількість вітамінів і мінералів, необхідних нашому організму. Ці три унікальні продукти допоможуть вам уникнути авітамінозу і розвитку таких хвороб, як недокрів’я, цукровий діабет, захворювання щитовидної залози.

В чому користь кизилу

Ці ягоди корисні людям із серцево-судинними захворюваннями завдяки речовинам біофлаваноїдам, які володіють антиоксидантними властивостями. Серед біофлаваноїдів є вітаміни групи Р, які беруть участь в утворенні та зміцненні стінок судин. Цей продукт позбавляє організм вільних радикалів.

Останнім часом у зв’язку з тим, що люди стали споживати багато жирної їжі, рівень холестерину в їхній крові в кілька разів перевищує норму. Як мінімум це веде до передчасного старіння організму, а в гіршому випадку – до інфаркту або інсульту. Для того, щоб сприяти зниженню рівня холестерину в крові, потрібно вживати цей продукт. Він містить в своєму складі найцінніший полісахарид – пектин. Завдяки тому, що пектин є сорбентом, цей продукт допомагає виведенню з організму зайвого холестерину і канцерогенів. Досить просто заїсти ягідками кизилу м’ясо, яке ви споживаєте. Його треба їсти хоча б 2 рази на тиждень по 150 грамів.

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В чому користь обліпихи

Ще древні греки відзначили її властивість добре впливати на гриву коней, і тому дали їй назву «блискучий кінь». Цей продукт зростає на нашій землі вже кілька століть. Сьогодні медицина не досягла того рівня, щоб боротися з віковими змінами нервової системи людини. Лікарі так і не знайшли препарат, який би лікував пацієнтів від атеросклерозу. Тому єдине рішення в боротьбі з цією хворобою – не допускати її розвитку. При погіршенні мозкового кровообігу виникають проблеми із забезпеченням киснем головного мозку і, як наслідок, можливе погіршення пам’яті. В ягоді міститься екстракт бета-ситостерина, який пов’язує зайвий холестерин і запобігає розвитку атеросклерозу. І тому цей продукт корисний у профілактиці пам’яті і вікових змін.

У цьому продукті міститься величезна кількість вітаміну Е, який вважається найпотужнішим антиоксидантом. А оскільки вченими доведено, що саме антиоксиданти сприяють омолодженню шкіри і розгладженню вікових зморщок, цей продукт омолоджуючу діє на організм.

В чому користь журавлини

Індіанці дуже успішно використовували цю ягоду як консервант для м’яса. Натирали нею м’ясо, щоб продовжити термін його зберігання. Цей продукт має такі властивості завдяки тому, що в його складі міститься бензойна кислота, яка консервує продукт. Також ці ягоди можуть зберігатися до 2 років без холодильника, консервації та інших термічних впливів. Цю ягоду можна придбати в будь-якому супермаркеті, в будь-яку пору року. Але зараз вона найкорисніша. У цій ягоді, крім йоду, ще й багато вітаміну С, який захищає від радіації. І саме зараз в її склад входить більшість необхідних нашому організму мікроелементів. Цей продукт не є рекордсменом за вмістом вітаміну С, але зате вітамін засвоюється практично повністю, на відміну від лимонів, які визнані «натуральною аскорбінкою».