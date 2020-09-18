Кизил, клюква и облепиха – всем знакомые ягоды. Но в чем их польза и почему осенью на них особенно нужно обратить внимание? Эксперт «Все буде добре» Анна Гуарана рассказала о пользе клюквы, облепихи и кизила. А также о том, как правильно их нужно употреблять в пищу.

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Удивительно, но данные продукты употребляет не так много людей, ведь об их целебных свойствах знают немногие. Именно сейчас в них содержится максимальное количество витаминов и минералов, необходимых нашему организму. Эти три уникальных продукта помогут вам избежать авитаминоза и развития таких болезней, как малокровие, сахарный диабет, заболевание щитовидной железы.

В чем польза Кизила

Этот продукт полезен людям с сердечнососудистыми заболеваниями благодаря веществам биофлаваноидам, которые обладают антиоксидантными свойствами. Среди биофлаваноидов есть витамины группы Р, которые участвуют в образовании и укреплении стенок сосудов. Этот продукт избавляет организм от свободных радикалов.

В последнее время в связи с тем, что люди стали потреблять много жирной пищи, уровень холестерина в их крови в несколько раз превышает норму. Как минимум это ведет к преждевременному старению организма, а в худшем случае – к инфаркту или инсульту. Для того, чтобы способствовать понижению уровня холестерина в крови, нужно употреблять этот продукт. Он содержит в своем составе ценнейший полисахарид – пектин. Благодаря тому, что пектин является сорбентом, этот продукт помогает выведению из организма лишнего холестерина и канцерогенов.

Достаточно просто заесть ягодками кизила мясо, которое вы потребляете. Его нужно есть хотя бы 2 раза в неделю по 150 граммов.

В чем польза облепихи

Еще древние греки отметили ее свойство благотворно влиять на гриву лошадей, и поэтому дали ей название «блестящая лошадь». Этот продукт растет на нашей земле уже несколько столетий. Сегодня медицина не достигла того уровня, чтоб бороться с возрастными изменениями нервной системы человека. Врачи так и не нашли препарат, который бы лечил пациентов от атеросклероза. Поэтому единственное решение в борьбе с этой болезнью – не допускать ее развития. При ухудшении мозгового кровообращения возникают проблемы с обеспечением кислородом головного мозга и, как следствие, возможно ухудшение памяти. В облепихе содержится экстракт бета-ситостерина, который связывает лишний холестерин и предотвращает развитие атеросклероза. И поэтому этот продукт полезен в профилактике возрастных изменений.

Облепиха способствует улучшению памяти, так как бета-ситостерин является основой витаминов, которые выписывают врачи во время больших умственных нагрузок на организм. А еще в нем содержится серотонин, который играет важную роль в полноценной деятельности всей нервной системы, ведь память – это только часть нормального ее функционирования. В этом продукте содержится огромное количество витамина Е, который считается мощнейшим антиоксидантом. А так как учеными доказано, что именно антиоксиданты способствуют омоложению кожи и разглаживанию возрастных морщин, этот продукт обладает и омолаживающим действием на организм.

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В чем польза клюквы

Индейцы очень успешно использовали этот продукт в качестве консерванта для мяса. Они натирали мясо им для продления срока хранения. Эта ягода обладает такими свойствами благодаря тому, что в ее составе содержится бензойная кислота, которая консервирует продукт. Также она может храниться до 2 лет без холодильника, консервации и других термических воздействий. Эту ягоду можно приобрести в любом супермаркете, в любое время года. Но сейчас она самая полезная. В этой ягоде, кроме йода, еще и много витамина С, который защищает от радиации. И именно сейчас в ее состав входит большинство необходимых нашему организму микроэлементов. Этот продукт не является рекордсменом по содержанию витамина С, но зато витамин усваивается практически полностью, в отличии от лимонов, которые признаны «натуральной аскорбинкой».