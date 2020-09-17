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Підгоріла курка: що робити? Секрет Сергія Калініна

17.09.2020

Що робити, якщо підгоріла курка? Кулінар-рятувальник зі стажем Сергій Калінін розповів, за допомогою чого можна врятувати підгорілу курку – зробимо для неї карамельно-горіхову шубку!

курица подгорела

Інгредієнти:

  • Підгоріла курка – 1 шт.;
  • Оливкова олія – 1 ст. л.;
  • Цукор – 200 г;
  • Соєвий соус – 2 ст. л.;
  • Перець чилі – 1 ч. л.;
  • Сіль – щіпка;
  • Арахіс або волоські горіхи – 200 г

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що робити якщо підгоріла курка

Приготування:

  1. Розтопити на сковороді цукор в ложці води, додати підігрітий соєвий соус, перець чилі, сіль – вийде карамельний соус.
  2. Зняти з запеченої підгорів курки обгорілу шкірку, покрити карамельним соусом.
  3. Подрібнити волоські горіхи в крихту.
  4. Плотно засипати горіховою крихтою всю курку з карамеллю. Добре притиснути горіхи лопаткою, щоб на курці утворився горіховий панцир.
  5. Поставити випікати в духовку на 7-10 хвилин за температури 200 градусів.

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Video: Підгоріла курка: що робити? Секрет Сергія Калініна

Що робити, якщо підгоріла курка? Сергій Калінін розповів, за допомогою чого можна врятувати підгорілу курку

 

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