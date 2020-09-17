Підгоріла курка: що робити? Секрет Сергія Калініна
17.09.2020
Що робити, якщо підгоріла курка? Кулінар-рятувальник зі стажем Сергій Калінін розповів, за допомогою чого можна врятувати підгорілу курку – зробимо для неї карамельно-горіхову шубку!
Інгредієнти:
- Підгоріла курка – 1 шт.;
- Оливкова олія – 1 ст. л.;
- Цукор – 200 г;
- Соєвий соус – 2 ст. л.;
- Перець чилі – 1 ч. л.;
- Сіль – щіпка;
- Арахіс або волоські горіхи – 200 г
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Приготування:
- Розтопити на сковороді цукор в ложці води, додати підігрітий соєвий соус, перець чилі, сіль – вийде карамельний соус.
- Зняти з запеченої підгорів курки обгорілу шкірку, покрити карамельним соусом.
- Подрібнити волоські горіхи в крихту.
- Плотно засипати горіховою крихтою всю курку з карамеллю. Добре притиснути горіхи лопаткою, щоб на курці утворився горіховий панцир.
- Поставити випікати в духовку на 7-10 хвилин за температури 200 градусів.
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Video: Підгоріла курка: що робити? Секрет Сергія Калініна
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