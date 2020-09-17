Що робити, якщо підгоріла курка? Кулінар-рятувальник зі стажем Сергій Калінін розповів, за допомогою чого можна врятувати підгорілу курку – зробимо для неї карамельно-горіхову шубку!

Інгредієнти:

Підгоріла курка – 1 шт.;

Оливкова олія – 1 ст. л.;

Цукор – 200 г;

Соєвий соус – 2 ст. л.;

Перець чилі – 1 ч. л.;

Сіль – щіпка;

Арахіс або волоські горіхи – 200 г

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Приготування:

Розтопити на сковороді цукор в ложці води, додати підігрітий соєвий соус, перець чилі, сіль – вийде карамельний соус. Зняти з запеченої підгорів курки обгорілу шкірку, покрити карамельним соусом. Подрібнити волоські горіхи в крихту. Плотно засипати горіховою крихтою всю курку з карамеллю. Добре притиснути горіхи лопаткою, щоб на курці утворився горіховий панцир. Поставити випікати в духовку на 7-10 хвилин за температури 200 градусів.

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Video: Підгоріла курка: що робити? Секрет Сергія Калініна Що робити, якщо підгоріла курка? Сергій Калінін розповів, за допомогою чого можна врятувати підгорілу курку