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Подгорела курица: что делать? Секрет Сергея Калинина

17.09.2020

Что делать, если подгорела курица? Кулинар-спасатель со стажем Сергей Калинин рассказал, с помощью чего можно спасти подгоревшую курицу – сделаем для неё карамельно-ореховую шубку!

курица подгорела

Ингредиенты:

  • Подгоревшая курица – 1 шт.;
  • Оливковое масло – 1 ст. л.;
  • Сахар – 200 г;
  • Соевый соус – 2 ст. л.;
  • Перец чили – 1 ч. л.;
  • Соль – щепотка;
  • Арахис или грецкие орехи – 200 г

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что делать если подгорела курица

Приготовление:

  1. Растопить на сковороде сахар в ложке воды, добавить подогретый соевый соус, перец чили, соль – выйдет карамельный соус.
  2. Снять с запечённой подгоревшей курицы обгорелую кожицу, покрыть карамельным соусом.
  3. Измельчить орехи в крошку.
  4. Плотно засыпать ореховой крошкой всю курицу с карамелью. Хорошо прижать орехи лопаткой, чтобы на курице образовался ореховый панцирь.
  5. Поставить выпекать в духовку на 7 минут при температуре 200 градусов.

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Video: Подгорела курица: что делать? Секрет Сергея Калинина

Что делать, если подгорела курица? Сергей Калинин рассказал, с помощью чего можно спасти подгоревшую курицу

 

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