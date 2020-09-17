Подгорела курица: что делать? Секрет Сергея Калинина
17.09.2020
Что делать, если подгорела курица? Кулинар-спасатель со стажем Сергей Калинин рассказал, с помощью чего можно спасти подгоревшую курицу – сделаем для неё карамельно-ореховую шубку!
Ингредиенты:
- Подгоревшая курица – 1 шт.;
- Оливковое масло – 1 ст. л.;
- Сахар – 200 г;
- Соевый соус – 2 ст. л.;
- Перец чили – 1 ч. л.;
- Соль – щепотка;
- Арахис или грецкие орехи – 200 г
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Приготовление:
- Растопить на сковороде сахар в ложке воды, добавить подогретый соевый соус, перец чили, соль – выйдет карамельный соус.
- Снять с запечённой подгоревшей курицы обгорелую кожицу, покрыть карамельным соусом.
- Измельчить орехи в крошку.
- Плотно засыпать ореховой крошкой всю курицу с карамелью. Хорошо прижать орехи лопаткой, чтобы на курице образовался ореховый панцирь.
- Поставить выпекать в духовку на 7 минут при температуре 200 градусов.
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Video: Подгорела курица: что делать? Секрет Сергея Калинина
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