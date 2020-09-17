Что делать, если подгорела курица? Кулинар-спасатель со стажем Сергей Калинин рассказал, с помощью чего можно спасти подгоревшую курицу – сделаем для неё карамельно-ореховую шубку!

Ингредиенты:

Подгоревшая курица – 1 шт.;

Оливковое масло – 1 ст. л.;

Сахар – 200 г;

Соевый соус – 2 ст. л.;

Перец чили – 1 ч. л.;

Соль – щепотка;

Арахис или грецкие орехи – 200 г

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Приготовление:

Растопить на сковороде сахар в ложке воды, добавить подогретый соевый соус, перец чили, соль – выйдет карамельный соус. Снять с запечённой подгоревшей курицы обгорелую кожицу, покрыть карамельным соусом. Измельчить орехи в крошку. Плотно засыпать ореховой крошкой всю курицу с карамелью. Хорошо прижать орехи лопаткой, чтобы на курице образовался ореховый панцирь. Поставить выпекать в духовку на 7 минут при температуре 200 градусов.

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Video: Подгорела курица: что делать? Секрет Сергея Калинина Что делать, если подгорела курица? Сергей Калинин рассказал, с помощью чего можно спасти подгоревшую курицу