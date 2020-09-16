У випуску «Все буде добре» Світлана Вольнова допомогла героїні Лесі навчитись приваблювати гідних чоловіків. Жіноче щастя справа дуже тонка, але наш експерт знає, як за нього боротися. Детальніше – в нашому матеріалі.

39-річна Леся Борисенко дуже гарна жінка, але дивно – досі самотня. Їй дуже не подобається, що загалом до неї залицяються лише нахабні чоловіки. Леся дуже хотіла б, щоб було поруч більше гідних варіантів. Але навіть цьому в житті потрібно вчитись! З цим Лесі допомогла наша красуня Світлана Вольнова. Отже, як познайомитися з чоловіком мрії та стати насправді коханою?

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Порада № 1. Впевнена хода і компліменти самій собі

Невпевнена хода, скутість – це лише відлякує чоловіків. Працюйте над своєю ходою. Коли перебуваєте на вулиці, звертайте увагу і на все, що відбувається навколо. Якщо ви будете замкнуті у собі, ніхто ніколи не зверне на вас увагу. Отримуйте задоволення від своєї ходи!

Порада № 2. Малювання «вісімки» стегнами

Зробіть вправу під назвою «вісімка». Зробіть вісім обертів бедрами, в одну сторону та в іншу. Ця вправа розслабить ваше тіло та стимулює сексуальну енергію.

Порада № 3. Ламке дихання

Переходимо до дихальних вправ. Потрібно взяти великий палець правої руки та натиснути на праву ніздрю. Починаємо дихати в цей час лівою ніздрею. Робити це потрібно 21 раз. Слідкуйте в цей час за своїм животом. Ця вправа активує ваше ліву півкулю мозку, що відповідає за жіночність. Так ви станете менше думати та більше відчувати. А це те, що потрібно у справі зі звабленням.

Порада № 4. Масаж голови рукою

Викиньте всі гребінці. Повільно почніть робити собі масаж голови, близько 3 хвилин. Він допоможе виробити феромони.

Порада № 5. Масаж грудей

Робіть круговий масаж грудей. Вісім кругових рухів в одну сторону та вісім в іншу.

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Порада № 6. Подумки подякуйте чоловіку, який вам байдужий

У разі якщо підійшов чоловік, який вам не подобається, подумки скажіть йому: «я кохаю тебе усім серцем та душею». Дуже ввічливо відмовте йому.

Порада № 7. Магічний погляд

У випадку коли ви зустріли того самого чоловіка, подивіться на нього магічним поглядом. Подумки промовляйте: «ти неймовірно гарний чоловік». А далі все піде за потрібним сценарієм!

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Якщо дотримуватись 5 перших порад щодня з самого ранку, то ви моментально отримаєте результат. 6 та 7 порада безвідмовно допоможе довести результат до кінця. Головне, щоб ви самі хотіли цих змін!