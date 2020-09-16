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Майстер-клас зі зваблення від Світлани Вольнової

16.09.2020

У випуску «Все буде добре» Світлана Вольнова допомогла героїні Лесі навчитись приваблювати гідних чоловіків. Жіноче щастя справа дуже тонка, але наш експерт знає, як за нього боротися. Детальніше – в нашому матеріалі.

39-річна Леся Борисенко дуже гарна жінка, але дивно досі самотня. Їй дуже не подобається, що загалом до неї залицяються лише нахабні чоловіки. Леся дуже хотіла б, щоб було поруч більше гідних варіантів. Але навіть цьому в житті потрібно вчитись! З цим Лесі допомогла наша красуня Світлана Вольнова. Отже, як познайомитися з чоловіком мрії та стати насправді коханою?

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Порада № 1. Впевнена хода і компліменти самій собі

Невпевнена хода, скутість – це лише відлякує чоловіків. Працюйте над своєю ходою. Коли перебуваєте на вулиці, звертайте увагу і на все, що відбувається навколо. Якщо ви будете замкнуті у собі, ніхто ніколи не зверне на вас увагу. Отримуйте задоволення від своєї ходи!

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Порада № 2. Малювання «вісімки» стегнами

Зробіть вправу під назвою «вісімка». Зробіть вісім обертів бедрами, в одну сторону та в іншу. Ця вправа розслабить ваше тіло та стимулює сексуальну енергію.

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Порада № 3. Ламке дихання

Переходимо до дихальних вправ. Потрібно взяти великий палець правої руки та натиснути на праву ніздрю. Починаємо дихати в цей час лівою ніздрею. Робити це потрібно 21 раз. Слідкуйте в цей час за своїм животом. Ця вправа активує ваше ліву півкулю мозку, що відповідає за жіночність. Так ви станете менше думати та більше відчувати. А це те, що потрібно у справі зі звабленням.

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Порада № 4. Масаж голови рукою

Викиньте всі гребінці. Повільно почніть робити собі масаж голови, близько 3 хвилин. Він допоможе виробити феромони.

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Порада № 5. Масаж грудей

Робіть круговий масаж грудей. Вісім кругових рухів в одну сторону та вісім в іншу.

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Порада № 6. Подумки подякуйте чоловіку, який вам байдужий

У разі якщо підійшов чоловік, який вам не подобається, подумки скажіть йому: «я кохаю тебе усім серцем та душею». Дуже ввічливо відмовте йому.

Порада № 7. Магічний погляд

У випадку коли ви зустріли того самого чоловіка, подивіться на нього магічним поглядом. Подумки промовляйте: «ти неймовірно гарний чоловік». А далі все піде за потрібним сценарієм!

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Якщо дотримуватись 5 перших порад щодня з самого ранку, то ви моментально отримаєте результат. 6 та 7 порада безвідмовно допоможе довести результат до кінця. Головне, щоб ви самі хотіли цих змін!

 

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