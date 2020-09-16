В выпуске «Все буде добре» Светлана Вольнова помогла героине Лесе научиться привлекать достойных мужчин. Женское счастье – дело очень тонкое, но наш эксперт знает, как за него бороться. Подробнее – в нашем материале.

39-летняя Леся Борисенко очень красивая женщина, но странно – она все еще одинока. Ей очень не нравится, что на нее обращают внимание не интересные ей мужчины. Леся очень хотела бы простого женского счастья. Но даже чтобы привлечь своего мужчину, нужно знать некоторые секреты! С этим Лесе помогла наша красавица Светлана Вольнова. Итак, как познакомиться с мужчиной мечты и стать действительно любимой?

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Совет № 1. Уверенная походка и комплименты самой себе

Неуверенная походка, скованность – это только отпугивает мужчин. Работайте над своей походкой. Когда находитесь на улице, обращайте внимание на все, что происходит вокруг. Если вы будете замкнуты в себе, никто никогда не обратит на вас внимание. Получайте удовольствие от своей походки.

Совет № 2. Рисование «восьмерки» бедрами

Сделайте упражнение под названием «восьмерка». Восемь оборотов бедрами в одну сторону и в другую. Это упражнение расслабляет ваше тело и стимулирует сексуальную энергию.

Совет № 3. Ломкое дыхание

Переходим к дыхательным упражнениям. Нужно взять большой палец правой руки и нажать на правую ноздрю. В это время начинаем дышать левой ноздрей. Делать это нужно 21 раз. Следите за своим животом. Это упражнение активизирует левое полушарие мозга, отвечающее за женственность. Так вы станете меньше думать и больше чувствовать. А это то, что нужно в делах, связанных с соблазнением мужчины.

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Совет № 4. Массаж головы рукой

Выкинуть все расчески. Медленно начните делать себе массаж головы, около 3 минут. Он поможет выработать феромоны.

Совет № 5. Массаж груди

Сделайте круговой массаж груди. Восемь круговых движений в одну сторону и восемь в другую.

Совет № 6. Мысленно поблагодарите мужчину, который вам не нравится

В случае если мужчина, проявляющий интерес, вам не импонирует, просто скажите ему мысленно: «я люблю тебя всем сердцем и душой». А потом очень вежливо откажите ему.

Совет № 7. Магический взгляд

А вот если вы встретили того самого мужчину, посмотрите на него магическим взглядом. Мысленно проговорите: «ты невероятно прекрасный мужчина». А дальше все наверняка пойдет по правильному сценарию.

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Если придерживаться 5 первых советов каждый день с самого утра, то вы моментально получите результат. А 6 и 7 совет безотказно поможет довести результат до победного. Главное, чтобы вы сами хотели меняться!