Човники з кабачків: рецепт від Тетяни Литвинової
15.09.2020
Ми вже куштували лазанью з кабачків і навіть кабачкові чипси, але це далеко не найнезвичайніші страви, які можна приготувати з цього універсального овоча. Кулінар Тетяна Литвинова навчить вас, як приготувати надзвичайну страву: човники з кабачків із солодким пловом. Сироп з цитрусів надає човникам з кабачків неймовірний смак і тонкий аромат. Уже хочете спробувати? Читайте докладний рецепт у матеріалі.
Більше на тему: Кабачки по-корейськи від Сергія Калініна
Інгредієнти:
- 2 кабачки середнього розміру
- 1 склянка рису, відвареного до напівготовності
- лимон
- вода – 200 мл
- цукор – 4 ст. л.
- чебрець – 1 гілочка
- апельсин
- 50 г кураги
- 50 г родзинок
- 50 г коньяку
- гарбузове насіння – 50 г
- цукрова пудра – 50 г
- вершкове масло – 50 г
Більше на тему: Смачно і корисно: феттуччіні з кабачків від Сергія Калініна
Приготування:
- Натерти цедру апельсина. Вичавити сік ½ лимона і ½ апельсина.
- У сковороду з високим бортом наливаємо сік, 200 мл води, додаємо цукор і гілочку чебрецю.
- Вичищаємо з кабачка середину і тушкуємо човники в сиропі протягом 5 хвилин під закритою кришкою.
- На розпечену сковороду кладемо вершкове масло, додаємо приварений рис, помішуємо 5 хв.
- Промиваємо родзинки, заливаємо коньяком, витримуємо 15 хвилин.
- Подрібнюємо курагу.
- Додаємо до рису родзинки з коньяком і порізану курагу, дві ложки соку, в якому тушкувалися кабачки, доводимо до готовності (10-15 хв).
- Викладаємо рисову масу в кабачки, укладаємо на деко човники, на дно наливаємо залишки соку і закриваємо верх фольгою.
- Запікаємо кабачки протягом 15 хвилин у попередньо розігрітій до 200 градусів духовці.
- На розпечену сковороду кладемо насіння гарбуза і помішуємо 5 хв, потім з ситечка посипаємо їх цукровою пудрою, карамелізуємо.
- Дістаємо човники з духовки і перед подачею посипаємо насінням. Можемо прикрасити гілочкою чебрецю.
Більше на тему: Страви з кабачків: 10 простих рецептів
Video: Човники з кабачків: рецепт від Тетяни Литвинової
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=