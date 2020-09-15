Ми вже куштували лазанью з кабачків і навіть кабачкові чипси, але це далеко не найнезвичайніші страви, які можна приготувати з цього універсального овоча. Кулінар Тетяна Литвинова навчить вас, як приготувати надзвичайну страву: човники з кабачків із солодким пловом. Сироп з цитрусів надає човникам з кабачків неймовірний смак і тонкий аромат. Уже хочете спробувати? Читайте докладний рецепт у матеріалі.

Більше на тему: Кабачки по-корейськи від Сергія Калініна

Інгредієнти:

2 кабачки середнього розміру

1 склянка рису, відвареного до напівготовності

лимон

вода – 200 мл

цукор – 4 ст. л.

чебрець – 1 гілочка

апельсин

50 г кураги

50 г родзинок

50 г коньяку

гарбузове насіння – 50 г

цукрова пудра – 50 г

вершкове масло – 50 г

Більше на тему: Смачно і корисно: феттуччіні з кабачків від Сергія Калініна

Приготування:

Натерти цедру апельсина. Вичавити сік ½ лимона і ½ апельсина. У сковороду з високим бортом наливаємо сік, 200 мл води, додаємо цукор і гілочку чебрецю. Вичищаємо з кабачка середину і тушкуємо човники в сиропі протягом 5 хвилин під закритою кришкою. На розпечену сковороду кладемо вершкове масло, додаємо приварений рис, помішуємо 5 хв. Промиваємо родзинки, заливаємо коньяком, витримуємо 15 хвилин. Подрібнюємо курагу. Додаємо до рису родзинки з коньяком і порізану курагу, дві ложки соку, в якому тушкувалися кабачки, доводимо до готовності (10-15 хв). Викладаємо рисову масу в кабачки, укладаємо на деко човники, на дно наливаємо залишки соку і закриваємо верх фольгою. Запікаємо кабачки протягом 15 хвилин у попередньо розігрітій до 200 градусів духовці. На розпечену сковороду кладемо насіння гарбуза і помішуємо 5 хв, потім з ситечка посипаємо їх цукровою пудрою, карамелізуємо. Дістаємо човники з духовки і перед подачею посипаємо насінням. Можемо прикрасити гілочкою чебрецю.

Більше на тему: Страви з кабачків: 10 простих рецептів

Video: Човники з кабачків: рецепт від Тетяни Литвинової Човники з кабачків - рецепт смачної страви від Тетяни Литвинової. Солодкі човники з кабачків: повний покроковий рецепт - в матеріалі