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Човники з кабачків: рецепт від Тетяни Литвинової

15.09.2020

Ми вже куштували лазанью з кабачків і навіть кабачкові чипси, але це далеко не найнезвичайніші страви, які можна приготувати з цього універсального овоча. Кулінар Тетяна Литвинова навчить вас, як приготувати надзвичайну страву: човники з кабачків із солодким пловом. Сироп з цитрусів надає човникам з кабачків неймовірний смак і тонкий аромат. Уже хочете спробувати? Читайте докладний рецепт у матеріалі.

кабачки лодочки

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Інгредієнти:

  • 2 кабачки середнього розміру
  • 1 склянка рису, відвареного до напівготовності
  • лимон
  • вода – 200 мл
  • цукор – 4 ст. л.
  • чебрець – 1 гілочка
  • апельсин
  • 50 г кураги
  • 50 г родзинок
  • 50 г коньяку
  • гарбузове насіння – 50 г
  • цукрова пудра – 50 г
  • вершкове масло – 50 г

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Приготування:

  1. Натерти цедру апельсина. Вичавити сік ½ лимона і ½ апельсина.
  2. У сковороду з високим бортом наливаємо сік, 200 мл води, додаємо цукор і гілочку чебрецю.
  3. Вичищаємо з кабачка середину і тушкуємо човники в сиропі протягом 5 хвилин під закритою кришкою.
  4. На розпечену сковороду кладемо вершкове масло, додаємо приварений рис, помішуємо 5 хв.
  5. Промиваємо родзинки, заливаємо коньяком, витримуємо 15 хвилин.
  6. Подрібнюємо курагу.
  7. Додаємо до рису родзинки з коньяком і порізану курагу, дві ложки соку, в якому тушкувалися кабачки, доводимо до готовності (10-15 хв).
  8. Викладаємо рисову масу в кабачки, укладаємо на деко човники, на дно наливаємо залишки соку і закриваємо верх фольгою.
  9. Запікаємо кабачки протягом 15 хвилин у попередньо розігрітій до 200 градусів духовці.
  10. На розпечену сковороду кладемо насіння гарбуза і помішуємо 5 хв, потім з ситечка посипаємо їх цукровою пудрою, карамелізуємо.
  11. Дістаємо човники з духовки і перед подачею посипаємо насінням. Можемо прикрасити гілочкою чебрецю.

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Video: Човники з кабачків: рецепт від Тетяни Литвинової

Човники з кабачків - рецепт смачної страви від Тетяни Литвинової. Солодкі човники з кабачків: повний покроковий рецепт - в матеріалі

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