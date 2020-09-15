Мы уже пробовали лазанью из кабачков и даже кабачковые чипсы, но это далеко не самые необычные блюда, которые можно приготовить из этого универсального овоща. Кулинар Татьяна Литвинова научит вас, как приготовить необыкновенное блюдо: лодочки из кабачков со сладким пловом. Сироп из цитрусов придает лодочкам из кабачков неимоверный вкус и тонкий аромат. Уже хотите попробовать? Читайте подробный рецепт в материале.

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Ингредиенты:

2 кабачка среднего размера

1 стакан риса, отваренного до полуготовности

50 г кураги

50 г изюма

50 г коньяка

тыквенные семечки – 50 г

сахарная пудра – 50 г

сливочное масло – 50 г

лимон, апельсин – по 1 шт.

вода – 200 мл

сахар – 4 ст. л.

Тимьян – 1 веточка

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Приготовление:

Натереть цедру апельсина. Выдавить сок из половин апельсина и лимона. В сковороду с высоким бортом наливаем сок, 200 мл воды, кладем сахар и веточку тимьяна. Вычищаем из кабачка середину и томим лодочки в сиропе течение 5 минут под закрытой крышкой. На раскаленную сковороду кладем сливочное масло, растапливаем, добавляем приваренный рис, помешиваем 5 мин. Промываем изюм, заливаем коньяком, выдерживаем 15 минут, достаем. Измельчаем курагу. Добавляем к рису изюм с коньяком и рубленую курагу, пару ложек сока, в котором варились кабачки, и доводим до готовности (10-15 мин). Выкладываем рисовую массу в кабачки, укладываем в противень лодочки, на дно наливаем остатки сока и закрываем сверху фольгой. Запекаем кабачки в течение 15 минут в предварительно разогретой до 200 градусов духовке. На раскаленную сковороду кладем семечки тыквы и помешиваем 5 мин, затем из ситечка посыпаем их сахарной пудрой, карамелизируем. Достаем из духовки лодочки и посыпаем перед подачей семечками. Можем украсить веточкой тимьяна.

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Video: Лодочки из кабачков: рецепт от Татьяны Литвиновой Лодочки из кабачков - рецепт вкусного блюда от Татьяны Литвиновой. Сладкие лодочки из кабачков: полный пошаговый рецепт - в материале.