Лодочки из кабачков: рецепт от Татьяны Литвиновой
15.09.2020
Мы уже пробовали лазанью из кабачков и даже кабачковые чипсы, но это далеко не самые необычные блюда, которые можно приготовить из этого универсального овоща. Кулинар Татьяна Литвинова научит вас, как приготовить необыкновенное блюдо: лодочки из кабачков со сладким пловом. Сироп из цитрусов придает лодочкам из кабачков неимоверный вкус и тонкий аромат. Уже хотите попробовать? Читайте подробный рецепт в материале.
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Ингредиенты:
- 2 кабачка среднего размера
- 1 стакан риса, отваренного до полуготовности
- 50 г кураги
- 50 г изюма
- 50 г коньяка
- тыквенные семечки – 50 г
- сахарная пудра – 50 г
- сливочное масло – 50 г
- лимон, апельсин – по 1 шт.
- вода – 200 мл
- сахар – 4 ст. л.
- Тимьян – 1 веточка
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Приготовление:
- Натереть цедру апельсина. Выдавить сок из половин апельсина и лимона.
- В сковороду с высоким бортом наливаем сок, 200 мл воды, кладем сахар и веточку тимьяна.
- Вычищаем из кабачка середину и томим лодочки в сиропе течение 5 минут под закрытой крышкой.
- На раскаленную сковороду кладем сливочное масло, растапливаем, добавляем приваренный рис, помешиваем 5 мин.
- Промываем изюм, заливаем коньяком, выдерживаем 15 минут, достаем.
- Измельчаем курагу.
- Добавляем к рису изюм с коньяком и рубленую курагу, пару ложек сока, в котором варились кабачки, и доводим до готовности (10-15 мин).
- Выкладываем рисовую массу в кабачки, укладываем в противень лодочки, на дно наливаем остатки сока и закрываем сверху фольгой.
- Запекаем кабачки в течение 15 минут в предварительно разогретой до 200 градусов духовке.
- На раскаленную сковороду кладем семечки тыквы и помешиваем 5 мин, затем из ситечка посыпаем их сахарной пудрой, карамелизируем.
- Достаем из духовки лодочки и посыпаем перед подачей семечками. Можем украсить веточкой тимьяна.
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Video: Лодочки из кабачков: рецепт от Татьяны Литвиновой
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