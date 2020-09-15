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Лодочки из кабачков: рецепт от Татьяны Литвиновой

15.09.2020

Мы уже пробовали лазанью из кабачков и даже кабачковые чипсы, но это далеко не самые необычные блюда, которые можно приготовить из этого универсального овоща. Кулинар Татьяна Литвинова научит вас, как приготовить необыкновенное блюдо: лодочки из кабачков со сладким пловом. Сироп из цитрусов придает лодочкам из кабачков неимоверный вкус и тонкий аромат. Уже хотите попробовать? Читайте подробный рецепт в материале.

кабачки лодочки

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Ингредиенты:

  • 2 кабачка среднего размера
  • 1 стакан риса, отваренного до полуготовности
  • 50 г кураги
  • 50 г изюма
  • 50 г коньяка
  • тыквенные семечки – 50 г
  • сахарная пудра – 50 г
  • сливочное масло – 50 г
  • лимон, апельсин – по 1 шт.
  • вода – 200 мл
  • сахар – 4 ст. л.
  • Тимьян – 1 веточка

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Приготовление:

  1. Натереть цедру апельсина. Выдавить сок из половин апельсина и лимона.
  2. В сковороду с высоким бортом наливаем сок, 200 мл воды, кладем сахар и веточку тимьяна.
  3. Вычищаем из кабачка середину и томим лодочки в сиропе течение 5 минут под закрытой крышкой.
  4. На раскаленную сковороду кладем сливочное масло, растапливаем, добавляем приваренный рис, помешиваем 5 мин.
  5. Промываем изюм, заливаем коньяком, выдерживаем 15 минут, достаем.
  6. Измельчаем курагу.
  7. Добавляем к рису изюм с коньяком и рубленую курагу, пару ложек сока, в котором варились кабачки, и доводим до готовности (10-15 мин).
  8. Выкладываем рисовую массу в кабачки, укладываем в противень лодочки, на дно наливаем остатки сока и закрываем сверху фольгой.
  9. Запекаем кабачки в течение 15 минут в предварительно разогретой до 200 градусов духовке.
  10. На раскаленную сковороду кладем семечки тыквы и помешиваем 5 мин, затем из ситечка посыпаем их сахарной пудрой, карамелизируем.
  11. Достаем из духовки лодочки и посыпаем перед подачей семечками. Можем украсить веточкой тимьяна.

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Video: Лодочки из кабачков: рецепт от Татьяны Литвиновой

Лодочки из кабачков - рецепт вкусного блюда от Татьяны Литвиновой. Сладкие лодочки из кабачков: полный пошаговый рецепт - в материале.

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