Визначте свій типаж за теорією засновника формату makeover Девіда Кіббі, і тоді у вашому гардеробі ніколи не буде речей, які вам не личать. У новому випуску «Все буде добре» експерти програми Діма Коляденко та дизайнер одягу Леся Семі разом із героями програми також розглянули ці 5 типажів та базові помилки у виборі одягу. Докладніше читайте в нашому матеріалі.

Девіда Кіббі вважають засновником формату makeover (тобто повна зміна іміджу). На його рахунку тридцять тисяч клієнтів. Він активно консультує голлівудських зірок, політиків і спортсменів. В основі теорії лежать пропорції Інь (жіночого – округлі форми, м’якість) та Ян (чоловічого – сухість та геометричність ліній). За цими пропорціями Кіббі виділяє 13 змішаних типажів. Сьогодні ми поговоримо про основні 5 типажів, розглянувши базові помилки в стилі.

5 типажів за теорією Девіда Кіббі

Драматик (Тільда ​​Суїнтон, Кіра Найтлі) – зріст 165 см і вище. Фігура – «перевернутий трикутник» або «прямокутник», подовжена, хлопчача, без яскраво вираженої талії. Риси обличчя: прямі, гострі. Очі – вузькі, прямі, близько посаджені або мигдалеподібні. Губи – вузькі, прямі. Щоки – запалі. Личить: цупкі та блискучі текстури тканини, у принтах – геометрична контрастність, форма – скульптурна, гладка, витягнута. Це все додасть образу ефектності та жіночності чоловічим рисам обличчя та фігури. Гарно сидітимуть спідниці та брюки прямого крою, спідниці-олівці, сукні-сорочки, підкреслені плечі будуть тільки плюсом. Табу: «летючий» легкий силует, драпірування, оверсайз, глибокі вирізи, оскільки це візуально зробить жінку грубшою та чоловікоподібною.

Романтик (Мерлін Монро, Скарлет Йохансон) – зріст 165 см і нижче. Фігура – «пісочний годинник», з жіночними формами, округла, спокуслива. Риси обличчя: пишні, округлі. Очі – круглі, великі. Губи – повні, спокусливі. Щоки – повні, округлі, м’які. Личить: одяг, який обов’язково повторює жіночні вигини. Потрібно, щоб він точно сидів по фігурі, підкреслюючи талію. Завдяки цьому можна виділити апетитні форми і надати сексуальності образу. Гарно сидітимуть пишні спідниці, спідниці-тюльпани, брюки, що підкреслюють талію та звужуються донизу, сукні з глибоким декольте і виділеною талією. Табу: А-силует, спідниці в складку, прямі або мішкуваті брюки, сукні без талії, сукні-сорочки. Вони зроблять образ неохайним, візуально додавши зайві кілограми.

Натуральний (Кейт Міддлтон, Дженніфер Еністон) – зріст середній, до 174 см. Фігура – «прямокутник» або «яблуко», збита, грубувата, стегна не дуже округлі. Риси обличчя: широкі. Очі – вузькі, прямі, широко посаджені. Губи – прямі, злегка широкі, але не повні. Щоки – пласкі, але стають круглішими при зайвій вазі. Личить: одяг, що підкреслює T-подібний силует, прямий силует, не надто широкий, але вільний, що не обтягує (одяг оверсайз). Стиль Бохо (етнічні мотиви) додасть жіночності хлоп’ячій фігурі, візуально додасть округлості та м’якості лініям фігури. Личитимуть прямі спідниці довжиною до коліна, спідниці-штани, просто скроєні брюки з мінімальним оздобленням, прямі вільні сукні, сукні з запахом. Табу: пишні спідниці, зі складками, подовжені спідниці-олівці, брюки з драпіруванням, брюки, що звисають між ніг, сукні з оборками, надто просторі або занадто скроєні по фігурі сукні – вони можуть візуально перетворити фігуру на «квадрат», надати образу грубості, або якщо занадто облягаючий одяг – надати вульгарності.

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Класичний – зріст від 162 см до 171 см. Фігура – «прямокутник» або «трикутник», рівномірні пропорції грудей, талії та стегон. Риси обличчя: точені, симетричні. Очі – середнього розміру, симетричні. Губи – середні. Щоки – м’які, але не округлі. Личить: ідеальна симетрія, гладкі симетричні контури, рівні краї, м’які, прямі лінії, плавні вигини, м’який крій; чистий силует без переривчастих ліній; матові тканини або тканини з легким блиском; мінімум драпіровок. Це все додасть образу елегантності, допоможе підкреслити талію (найчастіше у класичного типу фігура-«прямокутник»). Личитимуть спідниці з кльошем за коліно або прямі не нижче коліна, брюки прямі звужуються донизу, сукні з кльошем та підкресленою талією, драпірування буде плюсом. Табу: широкі безформні або занадто пишні спідниці, прямі спідниці нижче коліна, мішкуваті брюки або брюки чоловічого крою, мішкуваті сукні та сукні-футляри – з’являється дисбаланс пропорцій, візуально вкорочуються ноги.

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Гамін (Одрі Тоту, Наталі Портман) – зріст 166 см і менше. Фігура – «прямокутник», мініатюрна, зі слабо вираженою лінією стегон і грудей. Риси обличчя: лялькові, делікатні. Очі – великі. Губи – від середніх до тонких. Щоки – запалі. Личить: різні поєднання і колірні контрасти, асиметрія, колор-блокінг і велика кількість веселих маленьких деталей, що додасть образу грайливості та легкості. Личитимуть прямі короткі спідниці, які щільно сидять на талії, скіні, штани з чітким силуетом, вкорочені, вузькі сукні, сукні із заниженою талією, сукні-сорочки. Табу: спідниці А-типу, пишні спідниці, прямі симетричні брюки, брюки з драпіруванням, сукні з широким силуетом, сукні з легких «летючих» тканин, які можуть надати образу хворобливості.