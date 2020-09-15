Определите свой типаж по теории основателя формата makeover Дэвида Кибби, и тогда в вашем гардеробе никогда не будет вещей, которые вам не подходят. В новом выпуске «Все буде добре» эксперты программы Дима Коляденко и дизайнер одежды Леся Сэми вместе с героями программы тоже рассмотрели эти 5 типажей и базовые ошибки в подборе одежды. Более детально читайте в нашем материале.

Дэвида Кибби считают основателем формата makeover (т. е. полная смена имиджа). На его счету тридцать тысяч клиентов. Он активно консультирует голливудских звезд, политиков и спортсменов. В основе теории лежат пропорции Инь (женского – округлые формы, мягкость) и Ян (мужского – сухость и геометричность линий). По этим пропорциям Кибби выделяет 13 смешанных типажей. Сегодня мы поговорим об основных, рассмотрев базовые ошибки в стиле.

5 типажей по теории Дэвида Кибби

Драматик (Тильда Суинтон, Кира Найтли) – рост 165 см и выше. Фигура – «перевернутый треугольник» или «прямоугольник», удлиненная, мальчуковая, без ярко выраженной талии. Черты лица: прямые, острые. Глаза – узкие, прямые, близко посаженные или миндалевидные. Губы – узкие, прямые. Щеки – впалые. Подходит: плотные и блестящие текстуры ткани, в принтах – геометрическая контрастность, форма – скульптурная, гладкая, вытянутая. Эти рекомендации придадут образу эффектности, а мужским чертам лица и фигуре – женственности. Хорошо будут сидеть юбки и брюки прямого покроя, юбка-карандаш, платья-рубашки, подчеркнутые плечи будут только плюсом. Табу: «летящий» легкий силуэт, драпировка, оверсайз, глубокие вырезы – все это визуально сделает фигуру грубой и «мужеподобной».

Больше по теме: Как избавиться от прыщей за 15 минут? Средство от Дарьи Трегубовой

Романтик (Мерлин Монро, Скарлетт Йоханссон) – рост 165 см и ниже. Фигура «песочные часы», с женственными формами, округлая, соблазнительная. Черты лица: пышные, округлые. Глаза – круглые, большие. Губы – полные, соблазнительные. Щеки – полные, округлые, мягкие. Подходит: одежда, обязательно повторяющая женские изгибы. Нужно, чтобы она точно сидела по фигуре, подчеркивая талию. Благодаря этому можно подчеркнуть аппетитные формы и добавить сексуальности в образ. Хорошо будут сидеть пышные юбки, юбки-тюльпаны, брюки, выделяющие талию и сужающиеся к низу, платья с глубоким декольте и подчеркивающие талию. Табу: А-силуэт, юбки со складками, прямые или мешковатые брюки, платья без талии, платья-рубашки – все это сделает ваш образ неряшливым, визуально добавив лишние килограммы.

Натуральний (Кейт Миддлтон, Дженнифер Энистон) – рост средний, до 174 см. Фигура – «прямоугольник» или «яблоко», сбитая, грубоватая, бедра не очень округлые. Черты лица: широкие. Глаза – узкие, прямые, широко посаженные. Губы – прямые, слегка широкие, но не полные. Щеки – плоские, но становятся круглее при наличии нескольких лишних килограммов. Подходит: одежда, подчеркивающая T-образный силуэт, прямой силуэт, не слишком широкий, но свободный, не обтягивающий (одежда оверсайз). Стиль Бохо (этнические мотивы) придаст женственности мальчишеской фигуре, визуально добавит округлости и мягкости линиям фигуры. Подойдут прямые юбки длиной до колена, юбки-брюки, просто скроенные брюки с минимальной отделкой, прямые свободные платья, платья с запахом. Табу: пышные юбки, со складками, удлиненные юбки-карандаши, брюки с драпировкой, брюки, свисающие между ног, платья с оборкой, слишком свободные или слишком скроенные по фигуре платья, что может визуально превратить фигуру в «квадрат», придать образу грубости, или, если надеть слишком облегающую одежду, добавить пошлости.

Классический – рост от 162 см до 171 см. Фигура – «прямоугольник» или «треугольник», равномерные пропорции в груди, талии и бедрах. Черты лица: точеные, симметричные. Глаза – среднего размера, симметричные. Губы – средние. Щеки – мягкие, но не округлые. Подходит: симметрия, гладкие симметричные контуры, ровные края, мягкие, прямые линии, плавные изгибы, мягкий крой, чистый силуэт без прерывистых линий, матовые ткани или ткани с легким блеском, а также минимум драпировок. Все это придаст образу элегантности, поможет подчеркнуть талию (чаще у классического типа фигура-«прямоугольник»). Подойдут юбки с клешем до колена или прямые не ниже колена, прямые брюки, сужающиеся книзу, платья с клешем и подчеркнутой талией, с драпировкой – будет плюсом. Табу: широкие бесформенные или слишком пышные юбки, прямые юбки ниже колена, мешковатые брюки или брюки мужского кроя, мешковатые платья и платья-футляры – от них появляется дисбаланс пропорций, визуально укорачиваются ноги.

Больше по теме: Три обновки, которые сделают ваш гардероб самым модным в этом сезоне

Гамин (Одри Тоту, Натали Портман) – рост 166 см и меньше. Фигура – «прямоугольник», миниатюрная, со слабо выраженной линией бедер и груди. Черты лица: кукольные, деликатные. Глаза – большие. Губы – от средних до тонких. Щеки – выпуклые. Подходит: различные сочетания и цветовые контрасты, асимметрия, колор-блокинг и большое количество веселых маленьких деталей, что придаст образу игривости и легкости. Подойдут прямые короткие юбки, плотно сидящие на талии, скинни, штаны с четким силуэтом, укороченные, узкие платья, платья с заниженной талией, платья-рубашки. Табу: юбки А-типа, пышные юбки, прямые симметричные брюки, брюки с драпировкой, платья с широким силуэтом, платья из легких «воздушных» тканей.