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Як приготувати виноградний сік у домашніх умовах

11.09.2020

Як приготувати виноградний сік? Адже виноград – справжнє джерело необхідних вітамінів для людини. Взимку наш імунітет потребує особливої уваги, тому варто запастися цим корисним продуктом на зиму. Читайте рецепт виноградного соку в домашніх умовах від експерта «Все буде добре» Анни Гуарани в нашому матеріалі!

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Для виноградного соку вам знадобитися лише сам виноград. Жоден цукор або інші допоміжні продукти не потрібні.

grape_juice_concentrateПеред тим, як приступити до приготування соку, підготуйте банки та кришки. Промийте їх під проточною водою, потім простерилізуйте.

Приготування:

  1. Для початку добре промийте виноград, потім дайте воді стекти (просушіть гроно). Можна відокремити ягоди від гілочок, а можна й не витрачати на це час – це вибір кожної господині.
  2. Вичавити сік з винограду можна будь-яким зручним вам способом: прокрутити через соковижималку, використати соковарку або м’ясорубку, скористатися пресом. Ну, або ж топтати його ногами, як Адріано Челентано у фільмі «Приборкання норовливого». 🙂
  3. Потім сік необхідно процідити через сито, також для цього можна використовувати марлю, складену в кілька разів. Після першого етапу очищення виноградного соку, поставте каструлю на вогонь, і доведіть сік до кипіння.
  4. Через 5-10 хвилин після закипання зніміть каструлю з вогню, та розлийте сік в чисті, стерилізовані банки. Потім загорніть.

Принадність домашнього виноградного соку в тому, що він приносить неймовірну користь організму, й до того ж, буде солодким навіть без додавання цукру! Якщо у вас вийшов міцний концентрат, то це ще краще! Адже тоді сік можна розвести з водою в пропорції 1: 1, або 2: 1, і кількість напою збільшиться в два рази!

 

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