Як приготувати виноградний сік? Адже виноград – справжнє джерело необхідних вітамінів для людини. Взимку наш імунітет потребує особливої уваги, тому варто запастися цим корисним продуктом на зиму. Читайте рецепт виноградного соку в домашніх умовах від експерта «Все буде добре» Анни Гуарани в нашому матеріалі!

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Для виноградного соку вам знадобитися лише сам виноград. Жоден цукор або інші допоміжні продукти не потрібні.

Перед тим, як приступити до приготування соку, підготуйте банки та кришки. Промийте їх під проточною водою, потім простерилізуйте.

Приготування:

Для початку добре промийте виноград, потім дайте воді стекти (просушіть гроно). Можна відокремити ягоди від гілочок, а можна й не витрачати на це час – це вибір кожної господині. Вичавити сік з винограду можна будь-яким зручним вам способом: прокрутити через соковижималку, використати соковарку або м’ясорубку, скористатися пресом. Ну, або ж топтати його ногами, як Адріано Челентано у фільмі «Приборкання норовливого». 🙂 Потім сік необхідно процідити через сито, також для цього можна використовувати марлю, складену в кілька разів. Після першого етапу очищення виноградного соку, поставте каструлю на вогонь, і доведіть сік до кипіння. Через 5-10 хвилин після закипання зніміть каструлю з вогню, та розлийте сік в чисті, стерилізовані банки. Потім загорніть.

Принадність домашнього виноградного соку в тому, що він приносить неймовірну користь організму, й до того ж, буде солодким навіть без додавання цукру! Якщо у вас вийшов міцний концентрат, то це ще краще! Адже тоді сік можна розвести з водою в пропорції 1: 1, або 2: 1, і кількість напою збільшиться в два рази!