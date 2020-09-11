Как приготовить виноградный сок? Ведь виноград – настоящий кладезь необходимых витаминов для человека. Зимой наш иммунитет требует особого внимания, поэтому стоит запастись этим полезным продуктом на зиму. Читайте рецепт виноградного сока в домашних условиях от эксперта «Все буде добре» Анны Гуараны в нашем материале!

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Для виноградного сока вам понадобиться только сам виноград. Никакой сахар или другие вспомогательные продукты не нужны.

Перед тем, как приступить к приготовлению сока, подготовьте банки и крышки. Промойте их под проточной водой, затем простерилизуйте.

Приготовление:

Для начала промойте хорошенько виноград, затем дайте стечь воде (просушите гроздь). Можно отделить ягоды от веточек, а можно и не заморачиваться – это выбор каждой хозяйки. Выжать сок из винограда можно любым удобным вам способом: пропустить через соковыжималку, использовать соковарку или мясорубку, воспользоваться прессом. Ну, или же топтать его ногами, как Адриано Челентано в фильме «Укрощение строптивого». 🙂 Затем сок необходимо процедить через сито, также для этого можно использовать марлю, сложенную в несколько раз. После первого этапа очищения виноградного сока, поставьте кастрюлю на огонь, и доведите сок до кипения. Через 5-10 минут после закипания снимите кастрюлю с огня, и разлейте сок в чистые, стерилизованные банки. Затем закатайте.

Прелесть домашнего виноградного сока в том, что он приносит невероятную пользу организму, и к тому же, будет сладким даже без добавления сахара! Если у вас получился крепкий концентрат, это еще лучше! Ведь тогда сок можно развести с водой в пропорции 1:1, или 2:1, и количество напитка увеличится в два раза!