Що потрібно знати про циганську магію, знає експерт «Все буде добре» Рубіна Цибульська. Також дізнайтеся, які предмети зазвичай використовуються для афер та яким чином. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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Важливо знати!

Справжня циганська відьма ніколи не буде обманювати людей, змушуючи їх віддавати гроші або виносити з дому золото. Бо це гріх, який дуже сильно карається. Так вона може втратити свої навички назавжди. Дар ворожіння передається із покоління в покоління, і це одна людина з 10 тисяч. Це дуже велика рідкість. А те, що відбувається на вулицях – цигани вдають, що бачать приріст (зурочення), – це обман аферистів і не більше! Циганська відьма ніколи не підійде на вулиці і не запропонує ворожіння по руці. Адже на вулиці буде важко зосередитись. До того ж до справжньої ворожки люди самі йдуть. Для того, щоб вийшло провести сеанс ворожіння, потрібно, щоб людина зосередилася і повірила в силу циганки-ворожки. Приклад: якщо людина вірить у те, що її можна загіпнотизувати, то вона більш вразлива до гіпнозу. І так працює варіант з циганкою-аферисткою.

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Предмети, які використовуються в аферах

Циганська голка. Голка попередньо трохи обробляється мідним купоросом. У знервованої людини долоні в 90% випадків вологі. Відбувається хімічна реакція поту + речовини на голці.

Наперстки. Завжди є підставна людина, яка вгадує місцезнаходження кульки під наперстком. Таким чином спрацьовує схема заманити жертву в аферу. Після цього жертва кілька разів також відгадує, де кулька (ставки ростуть). Коли азарт переповнює, людина вірить у свою перемогу та везіння. Наприкінці афери жертва зазвичай залишається без грошей.

Яйце. Все дуже просто – ніяких чарів тут немає. За допомогою яйця цигани начебто знімають порчу. Після обряду циганка розколює яйце і показує, що жовток – чорний. Досить просто влити в яйце чорнило.

Будьте уважні, щоб не потрапити на гачок афериста. Варто розуміти, що людина, яка має такий дар, не буде просто підходити до вас на вулиці. Скоріш за все, це звичайні шахраї. Проходьте повз та не дайте себе обманути.