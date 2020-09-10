Что нужно знать о цыганской магии, знает эксперт «Все буде добре» Рубина Цибульская. Также узнайте, какие предметы обычно используются для афер. Подробнее – в нашем материале.

Больше по теме: Техника исполнения желаний силой мысли от Ларисы Гуцану

Важно знать!

Настоящая цыганская ведьма никогда не будет обманывать людей, заставляя их отдавать деньги или выносить из дома золото. Ведь это грех, который очень сильно наказывается. Так она может потерять свои навыки навсегда. Дар гадания передается из поколения в поколение, и это один человек из 10 тысяч. Это очень большая редкость. А то, что происходит на улицах – цыгане только делают вид, что видят порчу, – это обман аферистов и не более! Цыганская ведьма никогда не подойдет на улице и не предложит гадание по руке. Ведь на улице будет трудно сосредоточиться. К тому же к настоящей гадалке люди идут сами. Для того, чтобы получилось провести сеанс гадания, нужно, чтобы человек сосредоточился и поверил в силу цыганки-гадалки. Пример: если человек верит в то, что его можно загипнотизировать, то он более уязвим к гипнозу. И так работает вариант с цыганкой-аферисткой.

Предметы, которые используются в аферах

Цыганская игла. Игла предварительно немного обрабатывается медным купоросом. Если человек нервничает, то его ладони в 90% случаев влажные. Происходит химическая реакция пота + вещества на игле.

Наперстки. Всегда есть подставной человек, который угадывает местонахождение шарика под наперстком. Таким образом срабатывает схема заманить жертву в аферу. После этого жертва несколько раз угадывает, где шарик (ставки растут). Когда азарт переполняет, человек верит в свою победу и везение. В конце аферы жертва обычно остается без денег.

Яйцо. Все очень просто – никаких чар здесь нет. С помощью яйца цыгане будто бы снимают порчу. После обряда цыганка раскалывает яйцо и показывает, что желток – черный. На самом деле ей достаточно влить в яйцо чернила. И дело сделано!

Больше по теме: Признаки приворота: советы от Алены Куриловой

Будьте внимательны, чтобы не попасть на крючок афериста. Стоит понимать, что человек, который имеет такой дар, не будет просто подходить к вам на улице и предлагать золотые горы. Скорее всего, это просто очередные мошенники. Проходите мимо и не попадайтесь на их уловки!