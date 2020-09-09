Консервовані кавуни: рецепт від Ігоря Місевича
09.09.2020
Так, консервація може бути оригінальною. Коли кавунів багато, не втрачайте момент та консервуйте. У новому випуску «Все буде добре» учасник кулінарного батлу Ігор Місевич приготував неймовірно смачне частування на зиму. Детальний рецепт смакоти – в нашому матеріалі.
Інгредієнти:
- Кавун – 0.5 шт.
- Вода – 700 мл
- Сіль – ½ ч. л.
- Лимонна кислота – ½ ч. л.
- Лаванда – 3 гілочки
- Зірка анісу – 1 шт.
- Гвоздика – 3–5 шт.
- Перець духмяний – 1–2 шт.
- Цукор – 2 ст. л.
- Меду – 2 ст. л.
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Приготування:
- Простерилізувати банки. Для цього потрібно поставити їх в холодну духовку, котру необхідно розігріти до 160 ̊С. Банки залишити там на 10 хв., а кришки – на 20 с.
- Підготувати порційні шматки кавуна для закладання в банку. Для цього необхідно зняти шкірку з кавуна та нарізати його на шматки у формі прямокутників.
- Приготувати маринад. Поставити воду на вогонь, додати спеції, прокип’ятити.
- У маринад, охолоджений до 60 ̊С, додати мед.
- Обдати шматки кавуна кілька разів окропом.
- Скласти шматки кавуна в банки, залити маринадом.
- Закатати банки кришками.
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Смачного!
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