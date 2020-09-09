Так, консервація може бути оригінальною. Коли кавунів багато, не втрачайте момент та консервуйте. У новому випуску «Все буде добре» учасник кулінарного батлу Ігор Місевич приготував неймовірно смачне частування на зиму. Детальний рецепт смакоти – в нашому матеріалі.

Інгредієнти:

Кавун – 0.5 шт.

Вода – 700 мл

Сіль – ½ ч. л.

Лимонна кислота – ½ ч. л.

Лаванда – 3 гілочки

Зірка анісу – 1 шт.

Гвоздика – 3 – 5 шт.

Перець духмяний – 1 – 2 шт.

Цукор – 2 ст. л.

Меду – 2 ст. л.

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Приготування:

Простерилізувати банки. Для цього потрібно поставити їх в холодну духовку, котру необхідно розігріти до 160 ̊С. Банки залишити там на 10 хв., а кришки – на 20 с. Підготувати порційні шматки кавуна для закладання в банку. Для цього необхідно зняти шкірку з кавуна та нарізати його на шматки у формі прямокутників. Приготувати маринад. Поставити воду на вогонь, додати спеції, прокип’ятити. У маринад, охолоджений до 60 ̊С, додати мед. Обдати шматки кавуна кілька разів окропом. Скласти шматки кавуна в банки, залити маринадом. Закатати банки кришками.

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Смачного!