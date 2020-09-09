Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Консервовані кавуни: рецепт від Ігоря Місевича

09.09.2020

Так, консервація може бути оригінальною. Коли кавунів багато, не втрачайте момент та консервуйте. У новому випуску «Все буде добре» учасник кулінарного батлу Ігор Місевич приготував неймовірно смачне частування на зиму. Детальний рецепт смакоти – в нашому матеріалі.

консервовані кавуни рецепт на зиму

Інгредієнти:

  •        Кавун – 0.5 шт.
  •        Вода – 700 мл
  •        Сіль – ½ ч. л.
  •        Лимонна кислота  – ½ ч. л.
  •        Лаванда – 3 гілочки
  •        Зірка анісу  – 1 шт.
  •        Гвоздика – 35 шт.
  •        Перець духмяний – 12 шт.
  •        Цукор – 2 ст. л.
  •        Меду – 2 ст. л.

Більше на тему: Холодний чізкейк «Кавун»: рецепт без випікання

Приготування:

  1.     Простерилізувати банки. Для цього потрібно поставити їх в холодну духовку, котру необхідно розігріти до 160  ̊С. Банки залишити там на 10 хв., а кришки – на 20 с.
  2.     Підготувати порційні шматки кавуна для закладання в банку. Для цього необхідно зняти шкірку з кавуна та нарізати його на шматки у формі прямокутників.
  3. Приготувати маринад. Поставити воду на вогонь, додати спеції, прокип’ятити.
  4. У маринад, охолоджений до 60  ̊С, додати мед.
  5. Обдати шматки кавуна кілька разів окропом.
  6. Скласти шматки кавуна в банки, залити маринадом.
  7. Закатати банки кришками.

Більше на тему: Кабачкова ікра на зиму: рецепт без стерилізації

Смачного!

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить