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Консервированные арбузы: рецепт от Игоря Мисевича

09.09.2020

Да, консервация может быть оригинальной. Когда арбузов много, не теряйте момент и консервируйте. В новом выпуске «Все буде добре» участник кулинарного батла Игорь Мисевич приготовил невероятно вкусное угощение на зиму. Подробный рецепт лакомства – в нашем материале.

консервированные арбузы на зиму

Ингредиенты:

  • Арбуз – 0.5 шт.
  • Вода – 700 мл
  • Соль – ½ ч. л.
  • Лимонная кислота – ½ ч. л.
  •  Лаванда – 3 веточки
  • Звезда аниса – 1 шт.
  • Гвоздика – 35 шт.
  • Перец душистый – 12 шт.
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Мед – 2 ст. л.

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Приготовление:

  1. Простерилизовать банки. Для этого нужно поставить их в холодную духовку, которую необходимо разогреть до 160 ̊С. Банки оставить там на 10 мин., а крышки – на 20 с.
  2. Подготовить порционные куски арбуза. Для этого необходимо снять кожицу с арбуза и нарезать его на куски в форме прямоугольников.
  3. Приготовить маринад. Поставить воду на огонь, добавить специи, прокипятить.
  4. В маринад, охлажденный до 60  ̊С, добавить мед.
  5. Несколько раз облить подготовленные кусочки арбуза кипятком.
  6. Сложить кусочки арбуза  в банки и залить маринадом.
  7. Закатать банки крышками.

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Приятного аппетита!

 

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