Консервированные арбузы: рецепт от Игоря Мисевича
09.09.2020
Да, консервация может быть оригинальной. Когда арбузов много, не теряйте момент и консервируйте. В новом выпуске «Все буде добре» участник кулинарного батла Игорь Мисевич приготовил невероятно вкусное угощение на зиму. Подробный рецепт лакомства – в нашем материале.
Ингредиенты:
- Арбуз – 0.5 шт.
- Вода – 700 мл
- Соль – ½ ч. л.
- Лимонная кислота – ½ ч. л.
- Лаванда – 3 веточки
- Звезда аниса – 1 шт.
- Гвоздика – 3–5 шт.
- Перец душистый – 1–2 шт.
- Сахар – 2 ст. л.
- Мед – 2 ст. л.
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Приготовление:
- Простерилизовать банки. Для этого нужно поставить их в холодную духовку, которую необходимо разогреть до 160 ̊С. Банки оставить там на 10 мин., а крышки – на 20 с.
- Подготовить порционные куски арбуза. Для этого необходимо снять кожицу с арбуза и нарезать его на куски в форме прямоугольников.
- Приготовить маринад. Поставить воду на огонь, добавить специи, прокипятить.
- В маринад, охлажденный до 60 ̊С, добавить мед.
- Несколько раз облить подготовленные кусочки арбуза кипятком.
- Сложить кусочки арбуза в банки и залить маринадом.
- Закатать банки крышками.
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Приятного аппетита!
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