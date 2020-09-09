Да, консервация может быть оригинальной. Когда арбузов много, не теряйте момент и консервируйте. В новом выпуске «Все буде добре» участник кулинарного батла Игорь Мисевич приготовил невероятно вкусное угощение на зиму. Подробный рецепт лакомства – в нашем материале.

Ингредиенты:

Арбуз – 0.5 шт.

Вода – 700 мл

Соль – ½ ч. л.

Лимонная кислота – ½ ч. л.

Лаванда – 3 веточки

Звезда аниса – 1 шт.

Гвоздика – 3 – 5 шт.

Перец душистый – 1 – 2 шт.

Сахар – 2 ст. л.

Мед – 2 ст. л.

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Приготовление:

Простерилизовать банки. Для этого нужно поставить их в холодную духовку, которую необходимо разогреть до 160 ̊С. Банки оставить там на 10 мин., а крышки – на 20 с. Подготовить порционные куски арбуза. Для этого необходимо снять кожицу с арбуза и нарезать его на куски в форме прямоугольников. Приготовить маринад. Поставить воду на огонь, добавить специи, прокипятить. В маринад, охлажденный до 60 ̊С, добавить мед. Несколько раз облить подготовленные кусочки арбуза кипятком. Сложить кусочки арбуза в банки и залить маринадом. Закатать банки крышками.

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Приятного аппетита!