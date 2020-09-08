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Як приготувати кавуновий смузі? Експрес-рецепт

08.09.2020

Щоб легко та швидко приготувати кавуновий смузі, експерти  «Все буде добре» радять придбати середній стиглий кавун, близько 5-ти кілограм. Освіжаючий, смачний фреш за декілька хвилин. Докладний рецепт – в нашому матеріалі. 

кавуновий фреш

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Інгредієнти:

  • Кавун – 1 шт.

Приготування:

  1. Вирізаємо в кавуні маленьку дірочку (у формі квадрата) і акуратно прибираємо шматок.
  2. Беремо міксер з одним вінчиком, розміщуємо його в отвір. Бажано при виконанні процесу, прикрити все ганчірочкою.
  3. Далі необхідно додати льоду в стакан, а потім перевернути кавун в те ж саме місце.

Таким чином, ви отримаєте свіжий кавуновий фреш! Смачного!

 

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