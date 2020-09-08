Щоб легко та швидко приготувати кавуновий смузі, експерти «Все буде добре» радять придбати середній стиглий кавун, близько 5-ти кілограм. Освіжаючий, смачний фреш за декілька хвилин. Докладний рецепт – в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

Кавун – 1 шт.

Приготування:

Вирізаємо в кавуні маленьку дірочку (у формі квадрата) і акуратно прибираємо шматок. Беремо міксер з одним вінчиком, розміщуємо його в отвір. Бажано при виконанні процесу, прикрити все ганчірочкою. Далі необхідно додати льоду в стакан, а потім перевернути кавун в те ж саме місце.

Таким чином, ви отримаєте свіжий кавуновий фреш! Смачного!