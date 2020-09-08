Як приготувати кавуновий смузі? Експрес-рецепт
08.09.2020
Щоб легко та швидко приготувати кавуновий смузі, експерти «Все буде добре» радять придбати середній стиглий кавун, близько 5-ти кілограм. Освіжаючий, смачний фреш за декілька хвилин. Докладний рецепт – в нашому матеріалі.
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Інгредієнти:
- Кавун – 1 шт.
Приготування:
- Вирізаємо в кавуні маленьку дірочку (у формі квадрата) і акуратно прибираємо шматок.
- Беремо міксер з одним вінчиком, розміщуємо його в отвір. Бажано при виконанні процесу, прикрити все ганчірочкою.
- Далі необхідно додати льоду в стакан, а потім перевернути кавун в те ж саме місце.
Таким чином, ви отримаєте свіжий кавуновий фреш! Смачного!
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