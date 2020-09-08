Как приготовить арбузный смузи? Экспресс-рецепт
08.09.2020
Чтобы легко и быстро приготовить арбузный смузи, эксперты «Все буде добре» советуют приобрести средний спелый арбуз, около 5-ти кг. Освежающий, божественно вкусный арбузный фреш, всего за несколько минут. Подробнее – в нашем материале.
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Ингредиенты:
- Арбуз – 1 шт.
Приготовление:
- Вырезаем в арбузе маленькую дырочку (в форме квадрата) и аккуратно вытягиваем.
- Берем миксер с одним венчиком, размещаем его в проем. Желательно при выполнении процесса, прикрыть все тряпочкой.
- Далее необходимо добавить кубик льда в стакан, затем перевернуть арбуз в то же место.
Таким образом, вы получите свежайший арбузный фреш! Приятного аппетита!
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