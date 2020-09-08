Чтобы легко и быстро приготовить арбузный смузи, эксперты «Все буде добре» советуют приобрести средний спелый арбуз, около 5-ти кг. Освежающий, божественно вкусный арбузный фреш, всего за несколько минут. Подробнее – в нашем материале.

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Ингредиенты:

Арбуз – 1 шт.

Приготовление:

Вырезаем в арбузе маленькую дырочку (в форме квадрата) и аккуратно вытягиваем. Берем миксер с одним венчиком, размещаем его в проем. Желательно при выполнении процесса, прикрыть все тряпочкой. Далее необходимо добавить кубик льда в стакан, затем перевернуть арбуз в то же место.

Таким образом, вы получите свежайший арбузный фреш! Приятного аппетита!