Кавуновий мед за рецептом Ігоря Місєвича
07.09.2020
Хочете і взимку насолоджуватися смаком кавуна? Тепер це можливо! Приготуйте кавуновий мед за рецептом кулінара Ігоря Місевича, і в будь-який час року балуйте себе смаком літніх ласощів! Такий мед ви не знайдете на жодному прилавку супермаркету в Україні! Ексклюзивний рецепт для «Все буде добре»!
Інгредієнти:
- Кавун – 1 шт.
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Приготування:
- Розрізаємо кавун на 4 частини і дістаємо м’якоть ложкою. Протираємо через сито. Потім пропускаємо м’якоть через марлю, складену в 2-3 рази. Ставимо на сильний вогонь.
- Знімаємо піну, ще раз пропускаємо через марлю і варимо вже на слабкому вогні, постійно помішуючи.
- Коли сік свариться вдвічі, перевіряємо готовність сиропу.
- Варити необхідно до загустіння. Розливаємо мед в стерилізовані банки. Далі закатуємо.
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Солодкий кавуновий мед готовий! Смачного!
Video: Кавуновий мед за рецептом Ігоря Місєвича
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