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Кавуновий мед за рецептом Ігоря Місєвича

07.09.2020

Хочете і взимку насолоджуватися смаком кавуна? Тепер це можливо! Приготуйте кавуновий мед за рецептом кулінара Ігоря Місевича, і в будь-який час року балуйте себе смаком літніх ласощів! Такий мед ви не знайдете на жодному прилавку супермаркету в Україні! Ексклюзивний рецепт для «Все буде добре»!

арбуз

Інгредієнти:

  • Кавун – 1 шт.

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Приготування:

  1. Розрізаємо кавун на 4 частини і дістаємо м’якоть ложкою. Протираємо через сито. Потім пропускаємо м’якоть через марлю, складену в 2-3 рази. Ставимо на сильний вогонь.
  2. Знімаємо піну, ще раз пропускаємо через марлю і варимо вже на слабкому вогні, постійно помішуючи.
  3. Коли сік свариться вдвічі, перевіряємо готовність сиропу.
  4. Варити необхідно до загустіння. Розливаємо мед в стерилізовані банки. Далі закатуємо.

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Солодкий кавуновий мед готовий! Смачного!

Video: Кавуновий мед за рецептом Ігоря Місєвича

Кавуновий мед - рецепт незвичайного меду з кавуна від Ігоря Місевича. Як приготувати кавуновий мед, читайте в матеріалі

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