Арбузный мед по рецепту Игоря Мисевича
07.09.2020
Хотите и зимой наслаждаться вкусом арбуза? Теперь это возможно! Приготовьте арбузный мед по рецепту кулинара Игоря Мисевича, и в любое время года балуйте себя вкусом летнего лакомства! Такой мед вы не найдете ни на одном прилавке супермаркета в Украине! Эксклюзивный рецепт для «Все буде добре»!
Ингредиенты:
- Арбуз – 1 шт.
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Приготовление:
- Разрезаем арбуз на 4 части и достаем мякоть ложкой. Протираем ее через сито. Потом пропускаем мякоть через марлю, сложенную в 2-3 раза. Ставим на сильный огонь.
- Снимаем пену, еще раз пропускаем через марлю и варим уже на слабом огне, постоянно помешивая. Когда сок уварится вдвое, проверяем готовность сиропа.
- Варить необходимо до загустения. Разливаем мед в стерилизованные банки. Закатываем.
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Сладкий арбузный мед готов! Приятного аппетита!
Video: Арбузный мед по рецепту Игоря Мисевича
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