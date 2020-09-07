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Арбузный мед по рецепту Игоря Мисевича

07.09.2020

Хотите и зимой наслаждаться вкусом арбуза? Теперь это возможно! Приготовьте арбузный мед по рецепту кулинара Игоря Мисевича, и в любое время года балуйте себя вкусом летнего лакомства! Такой мед вы не найдете ни на одном прилавке супермаркета в Украине! Эксклюзивный рецепт для «Все буде добре»!

арбуз

Ингредиенты:

  • Арбуз – 1 шт.

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Приготовление:

  1. Разрезаем арбуз на 4 части и достаем мякоть ложкой. Протираем ее через сито. Потом пропускаем мякоть через марлю, сложенную в 2-3 раза. Ставим на сильный огонь.
  2. Снимаем пену, еще раз пропускаем через марлю и варим уже на слабом огне, постоянно помешивая. Когда сок уварится вдвое, проверяем готовность сиропа.
  3. Варить необходимо до загустения. Разливаем мед в стерилизованные банки. Закатываем.

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Сладкий арбузный мед готов! Приятного аппетита!

Video: Арбузный мед по рецепту Игоря Мисевича

Арбузный мед - рецепт необычного меда из арбуза от Игоря Мисевича. Как приготовить арбузный мед, читайте в материале

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