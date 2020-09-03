Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Суп-пюре з морквою: покроковий рецепт

03.09.2020

Влаштуйте смачний і корисний розвантажувальний день! Дієтичний суп-пюре з морквою і селерою додасть ідеальних обрисів будь-якій фігурі. Учасниця «Зважені та щасливі»-4 та експерт з правильного харчування Ірина Стребкова радить робити розвантажувальний день супом-пюре щотижня. Як приготувати морквяний суп-пюре, читайте в нашому матеріалі.

морковний суп пюре

Більше на тему: Угорський дієтичний суп-пюре зі шпинатом від Сергія Калініна

Складові:

  • Курячий бульйон – 500 г
  • Морква (велика) – 2 шт.
  • Корінь селери (невеликий) – 1 шт.
  • Цибулина – 1 шт.
  • Шпинат – 100 г
  • Петрушка – 100 г

Більше на тему: Суп із фрикадельками: простий рецепт від Ольги Сумської

Приготування:

  1. Овочі почистити, нарізати довільно. Відправити в розігріту до 180 °С духовку на 25-30 хвилин.
  2. Розділити готові овочі на 2 частини у співвідношенні 1:3. Більшу частину зі свіжим шпинатом покласти в блендер, подрібнити.
  3. Змішати з бульйоном, довести до кипіння. Перед подачею посипте рубаною зеленню і меншою частиною овочів, що залишилася.

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре

Video: Суп-пюре з морквою: покроковий рецепт

Суп-пюре з морквою - рецепт смачного і дієтичного супу, який допоможе оформити фігуру і змусить з нетерпінням чекати розвантажувальних днів. Як приготувати морквяний суп-пюре? Покроковий рецепт - в матеріалі

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить