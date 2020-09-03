Влаштуйте смачний і корисний розвантажувальний день! Дієтичний суп-пюре з морквою і селерою додасть ідеальних обрисів будь-якій фігурі. Учасниця «Зважені та щасливі»-4 та експерт з правильного харчування Ірина Стребкова радить робити розвантажувальний день супом-пюре щотижня. Як приготувати морквяний суп-пюре, читайте в нашому матеріалі.

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Складові:

Курячий бульйон – 500 г

Морква (велика) – 2 шт.

Корінь селери (невеликий) – 1 шт.

Цибулина – 1 шт.

Шпинат – 100 г

Петрушка – 100 г

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Приготування:

Овочі почистити, нарізати довільно. Відправити в розігріту до 180 °С духовку на 25-30 хвилин. Розділити готові овочі на 2 частини у співвідношенні 1:3. Більшу частину зі свіжим шпинатом покласти в блендер, подрібнити. Змішати з бульйоном, довести до кипіння. Перед подачею посипте рубаною зеленню і меншою частиною овочів, що залишилася.

Смачного!

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Video: Суп-пюре з морквою: покроковий рецепт Суп-пюре з морквою - рецепт смачного і дієтичного супу, який допоможе оформити фігуру і змусить з нетерпінням чекати розвантажувальних днів. Як приготувати морквяний суп-пюре? Покроковий рецепт - в матеріалі