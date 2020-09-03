Суп-пюре з морквою: покроковий рецепт
03.09.2020
Влаштуйте смачний і корисний розвантажувальний день! Дієтичний суп-пюре з морквою і селерою додасть ідеальних обрисів будь-якій фігурі. Учасниця «Зважені та щасливі»-4 та експерт з правильного харчування Ірина Стребкова радить робити розвантажувальний день супом-пюре щотижня. Як приготувати морквяний суп-пюре, читайте в нашому матеріалі.
Більше на тему: Угорський дієтичний суп-пюре зі шпинатом від Сергія Калініна
Складові:
- Курячий бульйон – 500 г
- Морква (велика) – 2 шт.
- Корінь селери (невеликий) – 1 шт.
- Цибулина – 1 шт.
- Шпинат – 100 г
- Петрушка – 100 г
Більше на тему: Суп із фрикадельками: простий рецепт від Ольги Сумської
Приготування:
- Овочі почистити, нарізати довільно. Відправити в розігріту до 180 °С духовку на 25-30 хвилин.
- Розділити готові овочі на 2 частини у співвідношенні 1:3. Більшу частину зі свіжим шпинатом покласти в блендер, подрібнити.
- Змішати з бульйоном, довести до кипіння. Перед подачею посипте рубаною зеленню і меншою частиною овочів, що залишилася.
Смачного!
Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре
Video: Суп-пюре з морквою: покроковий рецепт
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=