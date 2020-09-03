Устройте вкусный и полезный разгрузочный день! Диетический суп-пюре с морковью и сельдереем придаст идеальные очертания любой фигуре. Участница «Зважені та щасливі»-4 и эксперт по правильному питанию Ирина Стребкова советует делать разгрузочный день супом-пюре еженедельно. Как приготовить морковный суп-пюре, читайте в нашем материале.

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Ингредиенты:

Куриный бульон – 500 г

Морковь (крупная) – 2 шт.

Корень сельдерея (небольшой) – 1 шт.

Луковица – 1 шт.

Шпинат – 100 г

Петрушка – 100 г

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Приготовление:

Овощи очистить, нарезать произвольно. Отправить в разогретую до 180 °С духовку на 25-30 минут. Разделить готовые овощи на 2 части в соотношении 1:3. Большую часть со свежим шпинатом отправить в блендер, взбить. Смешать с бульоном, довести до кипения. При подаче посыпьте рубленой зеленью и оставшейся (меньшей) частью овощей.

Приятного аппетита!

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Video: Суп-пюре с морковью: пошаговый рецепт Суп-пюре с морковью - рецепт вкусного и диетического супа, который поможет оформить фигуру и заставит с нетерпением ждать разгрузочных дней. Как приготовить морковный суп-пюре? Пошаговый рецепт - в материале