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Суп-пюре с морковью: пошаговый рецепт

03.09.2020

Устройте вкусный и полезный разгрузочный день! Диетический суп-пюре с морковью и сельдереем придаст идеальные очертания любой фигуре. Участница «Зважені та щасливі»-4 и эксперт по правильному питанию Ирина Стребкова советует делать разгрузочный день супом-пюре еженедельно. Как приготовить морковный суп-пюре, читайте в нашем материале.

морковний суп пюре

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Ингредиенты:

  • Куриный бульон – 500 г
  • Морковь (крупная) – 2 шт.
  • Корень сельдерея (небольшой) – 1 шт.
  • Луковица – 1 шт.
  • Шпинат – 100 г
  • Петрушка – 100 г

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Приготовление:

  1. Овощи очистить, нарезать произвольно. Отправить в разогретую до 180 °С духовку на 25-30 минут.
  2. Разделить готовые овощи на 2 части в соотношении 1:3. Большую часть со свежим шпинатом отправить в блендер, взбить.
  3. Смешать с бульоном, довести до кипения. При подаче посыпьте рубленой зеленью и оставшейся (меньшей) частью овощей.

Приятного аппетита!

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Video: Суп-пюре с морковью: пошаговый рецепт

Суп-пюре с морковью - рецепт вкусного и диетического супа, который поможет оформить фигуру и заставит с нетерпением ждать разгрузочных дней. Как приготовить морковный суп-пюре? Пошаговый рецепт - в материале

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