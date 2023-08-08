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Все буде добре

Как правильно выбрать арбуз?

08.08.2023

Лето – настоящий праздник для любителей арбузов. Но вкусное лакомство может вызвать сильнейшее отравление, после чего вы сразу из-за стола отправитесь в больницу. Избежать этого и выбрать вкусный и безопасный арбуз поможет Андрей Бабаев.

Как выбрать арбуз: советы эксперта

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«Сорванный недозрелым, арбуз таким и остается –  он не дозревает, а гниет и накапливает в себе страшные бактерии, – говорит Андрей Бабаев. – Мало кто знает, что сорванные арбузы хранятся всего 2-3 недели, а продавцы бахчевых привозят их в город, где они лежат для продажи месяц, а то и полтора. Чтобы хранить арбузы так долго, их обрабатывают вредной для нашего организма химией».

Ошибка №1

kogda_seyat_arbuzГоворят, чем пятно на арбузе желтее, тем он слаще. Но пятно должно быть не больше  5-10 см. Если пятно больше и почти бело, то арбуз не дополучил тепла и света – он сорван недозревшим, сладким не будет.

Помните, что спелый арбуз будет менее плотным.  Спелый арбуз (даже самый большой) в воде всплывает как буек. Если, например, вы купили арбуз размером с футбольный мяч, он должен весить не более 4-5 кг. А вот недозревший арбуз будет более плотным.

Срезанный арбуз не дозревает. Если его сорвали зеленным, значит, он таковым и останется. А если полежит на солнце, еще и прокиснет. Но не спешите выбрасывать недозревший арбуз. Его можно использовать в кулинарии, например, замариновать.

Ошибка №2

Все знают, что если мы стучим по арбузу, и он издает глухой звук, то этот арбуз спелый. Однако и перезревший арбуз будет издавать глухой звук. Именно пустота, которая образуется в перезрелом арбузе, дает такой звук. Поэтому нельзя ориентироваться только на этот признак при выборе арбуза.

Поэтому арбуз надо его понюхать. Свежий арбуз пахнет свежей травой, а перезревший имеет кисловатый запах. И еще важно: если вы купили  перезревший плод, лучше его выкинуть. В перезрелом плоде начинается процесс прокисания и гниения. От употребления такого арбуза вы можете получить сильное кишечное отравление.

Ошибка №3

арбузГоворят, надо брать арбуз с сухим хвостиком. Мол, хвостик пересыхает сам, как только арбуз дозреет на поле. Но, увы, это не так. Арбуз отсыхает от стебля, когда уже совсем перезрел. Сухой хвостик свидетельствует о том, что плод был сорван больше трех дней назад, поэтому хвостик успел хорошо подсохнуть.

Специалисты из института бахчеводства говорят, что сорванный арбуз сохраняет свежеть не больше 2-3 недель, потом арбузы попросту начинают прокисать. Но чтобы задержать этот процесс и продлить срок годности арбузов, продавцы идут на очень опасные уловки. Арбузы обрабатывают 25% раствором извести и мела или алебастром и горячим парафином. Тогда арбуз не испортится целый месяц и даже полтора. Но кожура арбуза способна все эти вещества впитывать как губка. Раствор извести может проникнуть в мякоть через кожицу. Если вы будете часто употреблять подобные арбузы, то они могут спровоцировать образование песка и камней в почках.

В разрешении на торговлю от санстанции, которое обязательно должно быть у продавца, указана дата сбора урожая. Также можно потереть кожицу арбуза, и если есть четкий запах свежескошенной травы и в месте, где вы потерли, немного проступает влага, то арбуз свежий.

Ошибка №4

watermelonСоветуют не брать большой арбуз, так как арбузные гиганты вырастают только на нитратах. Но не все знают, что на украинских рынках продаются разные сорта арбузов. И они отличаются и по размеру, и по весу и по толщине кожуры.

Херсонский арбуз вырасти до больших размеров без нитратов не может, а вот Кримсон Глори имеет более толстую кожуру, за счет которой он сохраняется дольше и легко переносит транспортировку, а также он менее чувствителен к различным заболеваниям – такой арбуз может вырасти большим.

От обычного херсонского Кримсон Глори отличить легко. Он имеет широкие и четко очерченные темно-зеленые полоски на очень светло-салатовом фоне и светлые полосы шире темных. Минимум весит 10 кг, может достигать 17. И главное – кожура у такого арбуза должна быть толстой. Этот сорт специально вывели, чтобы его было удобно транспортировать.

30582А херсонский (он же астраханский) арбуз имеет более узкие и четко очерченные полосы светло-зеленого цвета и широкие размытые полосы темного. Кожура не толстая.  Херсонский арбуз должен быть 7–10 кг. Если он тяжелее – значит, арбуз растили на нитратах.

Еще есть сорт арбуза, который называется Чарльстон Грей. В народе такие арбузы называют польскими, хотя сам сорт вывели во Франции, но к нам он попал из Польши. Эти арбузы очень стойки к погодным условиям и всегда дают хороший урожай.

Еще есть арбуз сорта Фотон. Они не растут больше 6 килограммов. Кстати, такие сорта арбузов можно высаживать и на грядке. Правда, на вкус эти арбузы не такие сахарные и сочные, как херсонские. Но главная особенность этого сорта арбузов в том, что он может храниться до полугода. Именно этот сорт арбуза может очень долго лежать, если его правильно хранить.

Video: Как выбрать арбуз: советы эксперта

Как выбрать арбуз, чтобы не отравиться, а также, какими хитростями нужно пользоваться при выборе арбуза - читайте в нашем материале. Как выбрать арбуз рассказал Андрей Бабаев

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