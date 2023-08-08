Як обрати кавун: поради експерта

Як правильно обрати кавун?

Літо – справжнє свято для любителів кавунів. Але смачні ласощі можуть викликати сильне отруєння, після чого ви відразу з-за столу потрапите до лікарні. Уникнути цього й обрати смачний і безпечний кавун допоможе Андрій Бабаєв.

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«Зірваний недостиглий, кавун таким і залишається – він не дозріває, а гниє і накопичує в собі страшні бактерії, – каже Андрій Бабаєв. – Мало хто знає, що зірвані кавуни зберігаються всього 2-3 тижні, а продавці баштанних привозять їх у місто, де вони лежать для продажу місяць, а то й півтора. Щоб зберігати кавуни так довго, їх обробляють шкідливої ​​для нашого організму хімією ».

Помилка №1

Кажуть, чим пляма на кавуні жовтіша, тим він солодший. Але пляма має бути не більше 5-10 см. Якщо пляма більша і майже біла, то кавун недоотримав тепла і світла – він зірваний недозрілим, солодким не буде.

Пам’ятайте, що стиглий кавун буде менш щільним. Стиглий кавун (навіть найбільший) у воді спливає як буйок. Якщо, наприклад, ви купили кавун розміром з футбольний м’яч, він повинен важити не більше 4-5 кг. А ось недозрілий кавун буде більш щільним.

Зрізаний кавун не дозріває. Якщо його зірвали зеленим, значить, він таким і залишиться. А якщо полежить на сонці, ще й скисне. Але не поспішайте викидати недозрілий кавун. Його можна використовувати в кулінарії, наприклад, замаринувати.

Помилка №2

Всі знають, що якщо ми стукаємо по кавуну, і він видає глухий звук, то цей кавун стиглий. Однак і перезрілий кавун буде видавати глухий звук. Саме порожнеча, яка утворюється у перезрілому кавуні, дає такий звук. Тому не можна орієнтуватися тільки на цю ознаку при виборі кавуна.

Тому кавун треба його понюхати. Свіжий кавун пахне свіжою травою, а перезріло має кислуватий запах. І ще важливо: якщо ви купили перезрілий плід, краще його викинути. У перезрілому плоді починається процес прокісанія і гниття. Від вживання такого кавуна ви можете отримати сильне кишкове отруєння.

Помилка №3

Кажуть, треба брати кавун з сухим хвостиком. Мовляв, хвостик пересихає сам, як тільки кавун дозріє на поле. Але, на жаль, це не так. Кавун відсихає від стебла, коли вже зовсім перезрів. Сухий хвостик свідчить про те, що плід був зірваний більше трьох днів назад, тому хвостик встиг добре підсохнути.

Фахівці з інституту баштанництва кажуть, що зірваний кавун зберігає свіжість не більш 2-3 тижнів, потім кавуни просто починають прокисати. Але щоб затримати цей процес і продовжити термін придатності кавунів, продавці йдуть на дуже небезпечні хитрощі. Кавуни обробляють 25% розчином вапна і крейди або алебастром і гарячим парафіном. Тоді кавун не зіпсується цілий місяць і навіть півтора. Але шкірка кавуна здатна всі ці речовини вбирати як губка. Розчин вапна може проникнути в м’якоть через шкірку. Якщо ви будете часто вживати подібні кавуни, то вони можуть спровокувати утворення піску і каменів в нирках.

У дозволі на торгівлю від санстанції, який обов’язково має бути у продавця, вказана дата збору врожаю. Також можна потерти шкірку кавуна, і якщо є чіткий запах свіжоскошеної трави і в місці, де ви потерли, трохи проступає волога, то кавун свіжий.

Помилка №4

Радять не брати великий кавун, так як кавунові гіганти виростають тільки на нітратах. Але не всі знають, що на українських ринках продаються різні сорти кавунів. І вони відрізняються і за розміром, і за вагою і по товщині шкірки.

Херсонський кавун вирости до великих розмірів без нітратів не може, а ось Кримсон Глорі має більш товсту шкірку, за рахунок якої він зберігається довше і легко переносить транспортування, а також він менш чутливий до різних захворювань – такий кавун може вирости великим.

Від звичайного херсонського Кримсон Глорі відрізнити легко. Він має широкі і чітко окреслені темно-зелені смужки на дуже світло-салатовий фоні і світлі смуги ширше темних. Мінімум важить 10 кг, може досягати 17. І головне – шкірка у такого кавуна повинна бути товстою. Цей сорт спеціально вивели, щоб його було зручно транспортувати.

А херсонський (він же астраханський) кавун має більш вузькі і чітко окреслені смуги світло-зеленого кольору і широкі розмиті смуги темного. Шкірка не товста. Херсонський кавун повинен бути 7-10 кг. Якщо він важче – значить, кавун ростили на нітрати.

Ще є сорт кавуна, який називається Чарльстон Грей. У народі такі кавуни називають польськими, хоча сам сорт вивели у Франції, але до нас він потрапив з Польщі. Ці кавуни дуже стійкі до погодних умов і завжди дають хороший урожай.

Ще є кавун сорту Фотон. Вони не ростуть більше 6 кілограмів. До речі, такі сорти кавунів можна висаджувати і на грядці. Правда, на смак ці кавуни не такі цукрові і соковиті, як херсонські. Але головна особливість цього сорту кавунів в тому, що він може зберігатися до півроку. Саме цей сорт кавуна може дуже довго лежати, якщо його правильно зберігати.

Video: Як обрати кавун: поради експерта Як обрати кавун, щоб не отруїтися, а також, якими хитрощами потрібно користуватися при виборі кавуна - читайте в нашому матеріалі. Як обрати кавун розповів Андрій Бабаєв