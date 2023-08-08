Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Україна має талант
Україна має талант
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
Все проекты
ua
Все буде добре

3 способа охладить комнату для сна в жару

08.08.2023

Летняя жара не дает нормально спать по ночам. Кондиционер, как говорят врачи, может плохо повлиять на здоровье, а вентилятора попросту не всегда хватает. Но не надо мучиться — есть три способа превратить летний сон в комфортный отдых.

Способ №1

iStock-673386912

В миску наливаем воду. Добавляем 7 капель ментолового или мятного масла — они обладают охлаждающим эффектом. Если расставить такие сосуды с водой по квартире, получите приятный аромат и ненавязчивую прохладу!

Больше по теме: Тепловой и солнечный удар: симптомы и первая помощь

Способ №2

iStock-851505654

Кладем в морозильник носок, наполненный рисом. Все дело в том, что рис удерживает холод гораздо дольше, чем лед или другие крупы. Достаточно приложить носочек к ногам на ночь — и вы будете чувствовать спасительную прохладу.

Больше по теме: Отеки ног: причины и как справиться с проблемой

Способ №3

iStock-177101892

Можно намочить простыню и повесить ее так, чтобы сзади дул вентилятор. Будет ощущение, будто с большой поверхности на вас равномерно распределяется прохлада. Если на секунду закрыть глаза, то даже покажется, что вы на морском берегу.

Больше по теме: Средство для загара своими руками

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Как охладить комнату, чтобы заснуть в жару
Все буде добре

Как правильно выбрать арбуз?

 фаршированные баклажаны
Все буде добре

Закуска из баклажанов от ведущей Надежды Матвеевой

 Как охладить комнату, чтобы заснуть в жару
Все буде добре

ТОП-3 зеленых салата

 как сварить кукурузу
Все буде добре

Как выбрать и приготовить кукурузу

 диетическая окрошка рецепт
Все буде добре

Диетическая окрошка: рецепт Татьяны Литвиновой

 Как охладить комнату, чтобы заснуть в жару
Все буде добре

Томатная окрошка от Аллы Костромичевой
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить