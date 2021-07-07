Летом есть большая вероятность столкнуться с тепловым или солнечным ударом. Давайте поговорим о том, чем отличается тепловой удар от солнечного, о симптомах перегрева на солнце, а также как оказать первую помощь при тепловом или солнечном ударе. Подробнее — в нашем материале.

Все мы периодически слышим выражения «солнечный удар» и «тепловой удар». Но не все знают, чем отличаются эти два понятия.

Солнечный удар

Солнечный удар — это расширение кровеносных сосудов мозга, которое происходит из-за чрезмерно высокой температуры, воздействовавшей на них. Проще говоря — перегревается мозг. Но хотим вас порадовать: природа позаботилась о том, чтобы мозг был менее подвержен перегреву на солнце. Для этого его защищают волосы, кожа, кости и пространство с мозговой жидкостью между костью и мозгом. Хотя, если не беречься, то все эти природные подарки не спасут от солнечного удара.

Для того, чтобы вовремя понять, что с вами и какой вид перегрева на солнце у вас или ваших близких, нужно знать симптомы солнечного удара.

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Симптомы солнечного удара

не прекращающаяся тошнота

сильная головная боль

потеря интереса к происходящему

дезориентация

высокая температура тела

галлюцинации или бред

возможны судороги

пульс от 120 до 140

затрудненное дыхание

отсутствующее потоотделение

мышечные спазмы

потеря сознания.

Звучит все очень печально, но даже в такой ситуации можно помочь пострадавшему.

Первая помощь при солнечном ударе

Обязательно вызовите скорую помощь. Пока скорая едет, охлаждайте пострадавшего. Можно максимально освободить человека от нагревшейся одежды и обернуть его холодным (смоченным в воде) покрывалом или простыней. Если есть возможность, то нужно обтирать (поливать) пострадавшего прохладной водой. В случае, если пострадавший потерял сознание, нужно привести его в чувство. Можно использовать нашатырный спирт: накапав несколько капель на ватный тампон, поднести его к носу. Если вам повезло и человек очнулся, то следующий шаг — это вода и валерьянка. Если пострадавшего не удалось привести в чувство нашатырным спиртом, то нужно делать искусственное дыхание.

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Чтобы было понятно, насколько важно знать симптомы и способы лечения перегрева на солнце, стоит объяснить, что именно за собой влечет не подоспевшая вовремя помощь. Температура тела будет подниматься все выше и может достигнуть 42 градусов. Клетки мозга под воздействием таких температур начнут постепенно отмирать. Угроза остановки сердца в таких случаях значительно возрастает. И если даже к пострадавшему в таком состоянии успеет приехать помощь, не факт, что его получится спасти. Вероятность спасения пострадавшего автоматически уменьшается до 70%, если ему не была оказана первая помощь при перегреве на солнце.

Симптомы и первая помощь при тепловом ударе

Симптомы теплового удара такие же, как и для солнечного, но они отличаются большей интенсивностью. А также тем, что тепловой удар — это перегрев всего организма. В связи с чем страдают кровеносные сосуды, система кровообращения и работа всех органов. Проще говоря, в первую очередь под воздействие солнечных лучей попадает кровь, которая циркулирует по организму. Высокая температура извне наносит вред всем внутренним органам без исключения за счет того, что разрушает кровяные клетки.

Первая помощь при перегреве на солнце в виде теплового удара не менее важна, чем при солнечном ударе, и должна быть вовремя оказана. Все те же советы: охлаждение, приведение в чувство, питье, успокоение пострадавшего и консультация с врачом скорой помощи.

Зная все советы по оказанию первой помощи при перегреве на солнце, вы можете быть уверены в том, что быстро сориентируетесь, если попадете в такую сложную ситуацию. Для того, чтобы подобного избежать, в жару нужно носить головные уборы, пить воду, стараться не находиться на открытом солнце долго, вовремя принимать пищу и не употреблять алкоголь!

И помните: отдыхать нужно безопасно!

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