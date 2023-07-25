Как приготовить зеленый борщ? Рецепт зеленого борща пошагово

Как приготовить зеленый борщ: рецепт Игоря Мисевича
Ваши родные не любят зеленый борщ? Кулинар Игорь Мисевич утверждает, что приготовить идеальное блюдо, которое станет любимым в вашей семье, очень просто! Рецепт зеленого борща от известного кулинара уже перед вами!
Больше по теме: Самый вкусный борщ: рецепт от Русланы Лыжичко
Ингредиенты:
- Свинина – 300 г
- Лук – 3 шт.
- Корень сельдерея – 50 г
- Лавровый лист – 2 шт.
- Картошка – 3 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Сметана – 4 ст. л.
- Мука – 200 г
- Щавель – 300 г
- Петрушка – 30 г
- Шпинат – 50 г
- Зеленый лук – 20 г
- Яйцо – 2 шт.
Больше по теме: Окрошка с раковыми шейками: рецепт Владимира Горянского
Приготовление:
- Сварить бульон из свинины, добавив луковицу, сельдерей и лавровый лист.
- Бульон процедить, мясо порезать на кусочки.
- В бульон добавить две целых картофелины, сварить.
- Лук и морковь измельчить, обжарить на растительном масле.
- Добавить муку и сметану, разведенную бульоном.
- Добавить в бульон, затем посолить и поперчить.
- Достать сваренный картофель, растолочь вилкой и вернуть в бульон.
- Сырой картофель порезать кубиками, отправить в бульон.
- За 2 минуты до готовности картошки добавить нарезанный щавель, шпинат и петрушку.
- Довести до кипения, накрыть крышкой и дать настояться в течение 30 минут.
- Подавать со сметаной, зеленым луком и отварным яйцом.
Больше по теме: Суп с редисом: рецепт Эктора Хименес-Браво
Приятного аппетита!