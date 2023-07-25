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Все буде добре

Як приготувати зелений борщ: рецепт Ігоря Місевича

25.07.2023

Ваші рідні не люблять зелений борщ? Кулінар Ігор Місевич стверджує, що приготувати ідеальну страву, яка стане найулюбленішою у вашій родині, дуже просто! Рецепт зеленого борщу від відомого кулінара вже перед вами!

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Інгредієнти:

  • Свинина – 300 г
  • Цибуля – 3 шт.
  • Корінь селери – 50 г
  • Лавровий лист – 2 шт.
  • Картопля – 3 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Сметана – 4 ст. л.
  • Борошно – 200 г
  • Щавель – 300 г
  • Петрушка – 30 г
  • Шпинат – 50 г
  • Зелена цибуля – 20 г
  • Яйце – 2 шт.

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Приготування:

  1. Зварити бульйон зі свинини, додавши цибулину, селеру та лавровий лист.
  2. Бульйон процідити, м’ясо порізати на шматочки.
  3. У бульйон додати дві цілі картоплини, зварити.
  4. Цибулю та моркву подрібнити, обсмажити на олії.
  5. Додати борошно та сметану, розведену бульйоном.
  6. Додати піджарку в бульйон, потім додати сіль і перець.
  7. Дістати зварену картоплю, потовкти виделкою і повернути в бульйон.
  8. Сиру картоплю порізати кубиками, висипати в бульйон.
  9. За 2 хвилини до готовності додати нарізаний щавель, шпинат і петрушку.
  10. Довести до кипіння, накрити кришкою і дати настоятися протягом 30 хвилин.
  11. Подавати зі сметаною, зеленою цибулею і відварним яйцем.

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Смачного!

 

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