Насыпной пирог с яблоками — рецепт быстрого насыпного пирога

Насыпной пирог с яблоками
Нет времени возиться с тестом, а семья просит вкусных, ароматных пирогов? Приготовьте насыпной пирог без теста всего за 7 минут. Больше времени для себя и родных – меньше времени у плиты! Читайте, как приготовить насыпной пирог, в материале.
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Ингредиенты для яблочного пирога:
- Мука – 0,5 ст.
- Манная крупа – 0,5 ст.
- Сахар – 0,5 ст.
- Разрыхлитель – 2 ч. л.
- Корица – 1 ч. л.
- Яблоко – 4 шт.
- Сливочное масло – 100 г
- Грецкие орехи – 3 ст. л.
- Изюм — горсть
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Приготовление яблочного пирога:
- Смешать сухие ингредиенты.
- Натереть на терке очищенные яблоки.
- В форму для выпечки натереть замороженное масло, сверху посыпать небольшим слоем из сухих ингредиентов.
- Выложите слой из яблок и орехов.
- Затем снова посыпать сухой смесью.
- Добавить второй слой из начинки и сверху посыпать сухой смесью.
- Присыпать сверху тертым сливочным маслом.
- Отправить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.
- Посыпать сахаром за 5 минут до готовности.
- Остудить готовый пирог.
- Присыпать сахарной пудрой и листьями мяты.
Приятного аппетита!
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