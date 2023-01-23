Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Як ти
Як ти
 Холостяк
Холостяк
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Супермама
Супермама
 Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
Все проекты
ua
Все буде добре

Насыпной пирог с яблоками

23.01.2023

Нет времени возиться с тестом, а семья просит вкусных, ароматных пирогов? Приготовьте насыпной пирог без теста всего за 7 минут. Больше времени для себя и родных – меньше времени у плиты! Читайте, как приготовить насыпной пирог, в материале.

яблочный пирог

 

Больше по теме: Что приготовить на День святого Валентина: рецепты блюд

Ингредиенты для яблочного пирога:

  • Мука – 0,5 ст.
  • Манная крупа – 0,5 ст.
  • Сахар – 0,5 ст.
  • Разрыхлитель – 2 ч. л.
  • Корица – 1 ч. л.
  • Яблоко – 4 шт.
  • Сливочное масло – 100 г
  • Грецкие орехи – 3 ст. л.
  • Изюм — горсть

Больше по теме: Печенье на День святого Валентина

Приготовление яблочного пирога:

  1. Смешать сухие ингредиенты.
  2. Натереть на терке очищенные яблоки.
  3. В форму для выпечки натереть замороженное масло, сверху посыпать небольшим слоем из сухих ингредиентов.
  4. Выложите слой из яблок и орехов.
  5. Затем снова посыпать сухой смесью.
  6. Добавить второй слой из начинки и сверху посыпать сухой смесью.
  7. Присыпать сверху тертым сливочным маслом.
  8. Отправить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.
  9. Посыпать сахаром за 5 минут до готовности.
  10. Остудить готовый пирог.
  11. Присыпать сахарной пудрой и листьями мяты.

Приятного аппетита!

Больше по теме: Капкейки на День святого Валентина

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Насыпной пирог с яблоками — рецепт быстрого насыпного пирога
Все буде добре

Классический рецепт домашнего глинтвейна

 Насыпной пирог с яблоками — рецепт быстрого насыпного пирога
Все буде добре

Как приготовить пышные оладьи: секреты Олега Ковальчука

 какао
Все буде добре

Домашнее какао с молоком: рецепт

 святкова мандаринка сала
Все буде добре

«Праздничная мандаринка»: рецепт салата на Новый год 2023

 рецепт мексиканского салата пиканте
Все буде добре

Салат на Новый год 2023: мексиканский салат «Пиканте»

 как сделать елку своими руками
Все буде добре

Как сделать декоративную елку своими руками: мастер-класс Ольги Волковой
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить