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Все буде добре

Насипний пиріг з яблуками

23.01.2023

Немає часу возитися з тістом, а сім’я просить смачних, ароматних пирогів? Приготуйте насипний пиріг без тіста всього за 7 хвилин. Більше часу для себе і рідних – менше часу біля плити! Читайте, як приготувати насипний пиріг, у матеріалі.

Насипний пиріг з яблуками – рецепт швидкого насипного пирога

 

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Інгредієнти:

  • Борошно  0,5 ст.
  • Манна крупа  0,5 ст.
  • Цукор  0,5 ст.
  • Розпушувач  2 ч. л.
  • Кориця  1 ч. л.
  • Яблуко  4 шт.
  • Вершкове масло  100 г
  • Волоські горіхи  3 ст. л.
  • Родзинки жменя

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Приготування:

  1. Змішати сухі інгредієнти.
  2. Натерти на тертці очищені яблука.
  3. У форму для випічки натерти заморожене масло, зверху посипати невеликим шаром з сухих інгредієнтів.
  4. Викладіть шар з яблук і горіхів.
  5. Потім знову посипати сухою сумішшю.
  6. Додати другий шар з начинки і зверху посипати сухою сумішшю.
  7. Присипати тертим вершковим маслом.
  8. Відправити в духовку на 30 хвилин за температури 180 градусів.
  9. Посипати цукром за 5 хвилин до готовності.
  10. Остудити готовий пиріг.
  11. Присипати цукровою пудрою і листям м’яти.

Смачного!

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