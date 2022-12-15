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Все буде добре

Как узнать, в какой день недели вы родились? ТАБЛИЦА

15.12.2022

Хотите узнать, в какой день недели вы появились на свет? Тогда воспользуйтесь таблицей, с помощью которой вам удастся легко и без усилий это выяснить.

Найдите нужный год в левой части большой таблицы. К строке приложите линейку, чтобы случайно не сбиться.

В верхней графе правой части таблицы обозначены месяцы. Найдите место, где сходятся строка с нужным годом и столбец определенного месяца. В клеточке пересечения увидите цифру. Например 1990 год – по горизонтали, и май месяц – по вертикали дают цифру 1.

Прибавьте полученную цифру к дате. Например, 1+30=31. Запомните полученное число.

Теперь потребуется маленькая таблица с днями недели. Найдите в ней получившееся число. Посмотрите, какой день недели записан в соответствующей строчке. Во взятом для примера случае число 31 стоит в строке, на которой написано «среда». Получается, что 30 мая 1990 года была среда.

Таблица большаяТаблица малая

 

Video: Как узнать, в какой день недели ты родился? ТАБЛИЦА

Хотите узнать, в какой день недели вы появился на свет? Тогда воспользуйтесь таблицей, с помощью которой вам удастся легко и без усилий это выяснить.

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