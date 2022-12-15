Проєкти
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Серіали
Серіали
Всі проєкти
ru
Все буде добре

Як дізнатися, в який день тижня ви народилися? ТАБЛИЦЯ

15.12.2022

Хочете дізнатися, в який день тижня ви з’явилися на світ? Тоді скористайтеся таблицею, за допомогою якої вам вдасться легко і без зусиль це з’ясувати.

Знайдіть потрібний рік в лівій частині великої таблиці. До рядку прикладіть лінійку, щоб випадково не збитися.

У верхній графі правої частині таблиці позначені місяці. Знайдіть місце, де сходяться рядок з потрібним роком і стовпець певного місяця. У клітинці перетину побачите цифру. Наприклад 1990 рік – по горизонталі, і травень місяць – по вертикалі дають цифру 1.

Додайте отриману цифру до дати. Наприклад, 1+30=31. Запам’ятайте отримане число.

Тепер потрібна маленька таблиця з днями тижня. Знайдіть у ній число, що вийшло. Подивіться, який день тижня записаний у відповідному рядку. У взятому для прикладу випадку число 31 перебуває в рядку, на якому написано «середа». Виходить, що 30 травня 1990 була середа.

Таблица большаяТаблица малая

Video: Як дізнатися, в який день тижня ти народився? ТАБЛИЦЯ

Хочете дізнатися, в який день тижня ви з'явилися на світ? Тоді скористайтеся таблицею, за допомогою якої вам вдасться легко і без зусиль це з'ясувати

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
рецепт мексиканского салата пиканте
Все буде добре

Салат на Новий рік 2023: мексиканський салат «Піканте»

 печиво до дня Святого Миколая
Все буде добре

Рецепт печива до Дня святого Миколая

 Як дізнатися, в який день тижня ти народився? ТАБЛИЦЯ
Все буде добре

Пряники до Дня святого Миколая: рецепт покроковий

 Як дізнатися, в який день тижня ти народився? ТАБЛИЦЯ
Все буде добре

Класичний рецепт домашнього глінтвейну

 какао
Все буде добре

Домашнє какао з молоком: рецепт

 миколайчики рецепт
Все буде добре

«Миколайчики»: рецепт розписних пряників від Тетяни Литвинової
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати