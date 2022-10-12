Пирог на Покрова для укрепления брачных уз: рецепт Алены Куриловой

Магический пирог на Покров Пресвятой Богородицы: рецепт от Алёны Куриловой
Хотите изменить свою судьбу? Испеките магический пирог на Покров Пресвятой Богородицы, благодаря которому ваша жизнь повернет в новое русло. Экстрасенс Алена Курилова рассказала о всех тонкостях его приготовления. Пошаговый рецепт магического пирога на Покров Пресвятой Богородицы смотрите в нашей статье!
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Ингредиенты для пирога на Покров Пресвятой Богородицы 2022:
- Мука – 300 г
- Вода – 90 мл
- Молоко – 90 мл
- Свежие дрожжи – 6 г
- Сахар – 2 ч. л.
- Морская соль – 1 ч. л.
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Сливочное масло – 2 ст. л.
- Капуста – 250 г
- Яйца – 1 шт.
- Твердый сыр – 100 г
- Красный лук – 1 шт.
- Лук-порей – 1 шт.
- Изюм – 50 г
- Черный перец – щеп.
- Петрушка – 2 вет.
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Приготовление магического пирога на Покров Пресвятой Богородицы:
- Для опары развести дрожжи в молоке.
- Добавить сахар и муку, оставить на 30 минут.
- К опаре добавить муку, соль, сахар и воду.
- Замесить тесто и оставить на 2 часа.
- Для начинки порезать капусту, залить кипятком.
- Нарезать лук и петрушку.
- Натереть сыр, добавить изюм, сахар, соль, перец по вкусу.
- Раскатать тесто, сделать разрезы для косичек.
- Поместить начинку, завернуть пирог кольцом.
- Выпекать при температуре 180 С в течение 30 минут.
Советы от Алены Куриловой по приготовлению магического пирога на Покров Пресвятой Богородицы:
- Во время приготовления обязательно мыслить только позитивно.
- Первый кусочек должен съесть ваш возлюбленный. Если же вы еще не встретили своего избранника, то смело ешьте его сами.
- Сам пирог готовится перед праздником, а мужчина должен съесть его именно в день Покрова Пресвятой Богородицы.
- Когда вечером пирог уже остыл, поцелуйте его и оставьте отдыхать на ночь.
В нашем видео вы сможете увидеть, как пошагово приготовить магический пирог на Покров Пресвятой Богородицы!