Пиріг на Покрова для зміцнення шлюбних уз: рецепт Олени Курилової

Магічний пиріг на Покров Пресвятої Богородиці: рецепт від Олени Курилової
Хочете змінити свою долю? Випечіть магічний пиріг на Покров Пресвятої Богородиці, завдяки якому ваше життя поверне в нове русло. Екстрасенс Олена Курилова розповіла про всі тонкощі його приготування. Покроковий рецепт магічного пирога на Покров Пресвятої Богородиці дивіться в нашій статті!
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Інгредієнти для пирога на Покров Пресвятої Богородиці 2022:
- Борошно – 300 г
- Вода – 90 мл
- Молоко – 90 мл
- Свіжі дріжджі – 6 г
- Цукор – 2 ч. л.
- Морська сіль – 1 ч. л.
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Вершкове масло – 2 ст. л.
- Капуста – 250 г
- Яйця – 1 шт.
- Твердий сир – 100 г
- Червоний цибуля – 1 шт.
- Лук-порей – 1 шт.
- Ізюм – 50 г
- Чорний перець – трісок.
- Петрушка – 2 вет.
Приготування магічного пирога на Покров Пресвятої Богородиці:
- Для опари розвести дріжджі в молоці.
- Додати цукор і борошно, залишити на 30 хвилин.
- До опари додати борошно, сіль, цукор і воду.
- Замісити тісто й залишити на 2 години.
- Для начинки порізати капусту, залити окропом.
- Нарізати цибулю та петрушку.
- Натерти сир, додати родзинки, цукор, сіль, перець за смаком.
- Розкачати тісто, зробити розрізи для кісок.
- Помістити начинку, загорнути пиріг кільцем.
- Випікати при температурі 180°С протягом 30 хвилин.
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Поради від Олени Курилової по приготуванню магічного пирога на Покров Пресвятої Богородиці:
- Під час приготування обов’язково мисліть тільки позитивно.
- Перший шматочок має з’їсти ваш коханий. Якщо ж ви ще не зустріли свого обранця, то сміливо їжте його самі.
- Сам пиріг готується перед святом, а чоловік має з’їсти його саме в день Покрови Пресвятої Богородиці, що святкується 14 жовтня 2017 року.
- Коли ввечері пиріг охолоне, поцілуйте його та лишіть відпочивати на ніч.
У нашому відео ви зможете побачити, як покроково приготувати магічний пиріг на Покров Пресвятої Богородиці!