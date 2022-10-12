Пиріг на Покрова для зміцнення шлюбних уз: рецепт Олени Курилової

Магічний пиріг на Покров Пресвятої Богородиці: рецепт від Олени Курилової

Хочете змінити свою долю? Випечіть магічний пиріг на Покров Пресвятої Богородиці, завдяки якому ваше життя поверне в нове русло. Екстрасенс Олена Курилова розповіла про всі тонкощі його приготування. Покроковий рецепт магічного пирога на Покров Пресвятої Богородиці дивіться в нашій статті!

Більше на тему: Покрова Пресвятої Богородиці: витоки та значення свята

Інгредієнти для пирога на Покров Пресвятої Богородиці 2022:

Борошно – 300 г

Вода – 90 мл

Молоко – 90 мл

Свіжі дріжджі – 6 г

Цукор – 2 ч. л.

Морська сіль – 1 ч. л.

Оливкова олія – ​​2 ст. л.

Вершкове масло – 2 ст. л.

Капуста – 250 г

Яйця – 1 шт.

Твердий сир – 100 г

Червоний цибуля – 1 шт.

Лук-порей – 1 шт.

Ізюм – 50 г

Чорний перець – трісок.

Петрушка – 2 вет.

Приготування магічного пирога на Покров Пресвятої Богородиці:

Для опари розвести дріжджі в молоці. Додати цукор і борошно, залишити на 30 хвилин. До опари додати борошно, сіль, цукор і воду. Замісити тісто й залишити на 2 години. Для начинки порізати капусту, залити окропом. Нарізати цибулю та петрушку. Натерти сир, додати родзинки, цукор, сіль, перець за смаком. Розкачати тісто, зробити розрізи для кісок. Помістити начинку, загорнути пиріг кільцем. Випікати при температурі 180°С протягом 30 хвилин.

Більше на тему: Букет на Покров Пресвятої Богородиці для привернення любові

Поради від Олени Курилової по приготуванню магічного пирога на Покров Пресвятої Богородиці:

Під час приготування обов’язково мисліть тільки позитивно. Перший шматочок має з’їсти ваш коханий. Якщо ж ви ще не зустріли свого обранця, то сміливо їжте його самі. Сам пиріг готується перед святом, а чоловік має з’їсти його саме в день Покрови Пресвятої Богородиці, що святкується 14 жовтня 2017 року. Коли ввечері пиріг охолоне, поцілуйте його та лишіть відпочивати на ніч.

У нашому відео ви зможете побачити, як покроково приготувати магічний пиріг на Покров Пресвятої Богородиці!

Video: Магічний пиріг на Покров Пресвятої Богородиці: рецепт від Олени Курилової Рецепт пирога на Покров Пресвятої Богородиці (Покрова) розповіла Олена Курилова. Читайте, як приготувати пиріг на Покрова для зміцнення шлюбу