Вино и варенье из пионов: рецепт Евгения Клопотенко

Оказывается, существуют варенье и вино из пионов. Начало июня – самое время приготовить эти кулинарные изыски. А рецептами поделится кулинарный эксперт Женя Клопотенко.

Для готовки, как и в медицинских целях, используют два вида пионов, наиболее распространенных на садовых участках. Это пион лекарственный, или обыкновенный, и пион уклоняющийся, или Марьин корень. Как правило, для яркого цвета и аромата используются цветы розового и бордового оттенков, но белый пион также годится!

Нельзя использовать красные цветы – там содержатся несъедобные вещества.

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Варенье из лепестков пионов

Ингредиенты:

Лепестки пиона (розового и бордового цвета) – 300 г (8–10 пионов)

Вода – 0,5 л

Сахар – 500 г

Лимон – 1⁄2 шт. (сок и цедра)

Чай каркаде – 2 ст. л.

Кардамон – 1 ч. л.

Бадьян – 1 звездочка

Ваниль – по вкусу

Приготовление:

В сотейник насыпать сахар, добавить лепестки пионов. Добавить чай каркаде, а также измельченные специи: ваниль, бадьян и кардамон. Медленно помешивая, довести варенье до кипения и варить на маленьком огне около 20 минут. Добавить лимонный сок и цедру. Секрет: консистенцию варенья можно проверить на сахаре: если капля сиропа не впитывается в сахар, а держит форму, то варенье готово. Горячее варенье залить в простерилизованные банки.

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Вино из пионов

Ингредиенты:

Пионы – 10 шт.

Сахар – 200 г

Вода – 1 л

Чай каркаде – 2–3 ст. л.

Лимонная кислота – 1 ч. л.

Приготовление:

Лепестки пионов смешать с сахаром. Добавить лимонную кислоту. Залить водой. Добавить чай каркаде. Натянуть на банку резиновую перчатку. Оставить на 1–1,5 месяца. После брожения жидкость процедить. Перелить в темную бутылку. Настаивать еще три месяца.

Video: Вино и варенье из пионов: рецепт Евгения Клопотенко Как приготовить вино из пионов, а также читайте рецепт варенья из пионов, которым поделился Евгений Клопотенко