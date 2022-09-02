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Вино и варенье из пионов: рецепт Евгения Клопотенко

02.09.2022

Оказывается, существуют варенье и вино из пионов. Начало июня – самое время приготовить эти кулинарные изыски. А рецептами поделится кулинарный эксперт Женя Клопотенко.vlcsnap-2017-05-25-20h49m25s210

Для готовки, как и в медицинских целях, используют два вида пионов, наиболее распространенных на садовых участках. Это пион лекарственный, или обыкновенный, и пион уклоняющийся, или Марьин корень. Как правило, для яркого цвета и аромата используются цветы розового и бордового оттенков, но белый пион также годится!

Нельзя использовать красные цветы – там содержатся несъедобные вещества.

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Варенье из лепестков пионов

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Ингредиенты:

  • Лепестки пиона (розового и бордового цвета) – 300 г (8–10 пионов)
  • Вода – 0,5 л
  • Сахар – 500 г
  • Лимон – 1⁄2 шт. (сок и цедра)
  • Чай каркаде – 2 ст. л.
  • Кардамон –  1 ч. л.
  • Бадьян –  1 звездочка
  • Ваниль – по вкусу

Приготовление:

  1. В сотейник насыпать сахар, добавить лепестки пионов.
  2. Добавить чай каркаде, а также измельченные специи: ваниль, бадьян и кардамон.
  3. Медленно помешивая, довести варенье до кипения и варить на маленьком огне около 20 минут.
  4. Добавить лимонный сок и цедру. Секрет: консистенцию варенья можно проверить  на сахаре: если капля сиропа не впитывается в сахар, а держит форму, то варенье готово.
  5. Горячее варенье залить в простерилизованные банки.

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Вино из пионов

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Ингредиенты:

  • Пионы – 10 шт.
  • Сахар – 200 г
  • Вода – 1 л
  • Чай каркаде – 2–3 ст. л.
  • Лимонная кислота – 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Лепестки пионов смешать с сахаром.
  2. Добавить лимонную кислоту.
  3. Залить водой. Добавить чай каркаде.
  4. Натянуть на банку резиновую перчатку.
  5. Оставить на 1–1,5 месяца.
  6. После брожения жидкость процедить.
  7. Перелить в темную бутылку.
  8. Настаивать еще три месяца.

Video: Вино и варенье из пионов: рецепт Евгения Клопотенко

Как приготовить вино из пионов, а также читайте рецепт варенья из пионов, которым поделился Евгений Клопотенко

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