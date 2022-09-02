Вино и варенье из пионов: рецепт Евгения Клопотенко
Оказывается, существуют варенье и вино из пионов. Начало июня – самое время приготовить эти кулинарные изыски. А рецептами поделится кулинарный эксперт Женя Клопотенко.
Для готовки, как и в медицинских целях, используют два вида пионов, наиболее распространенных на садовых участках. Это пион лекарственный, или обыкновенный, и пион уклоняющийся, или Марьин корень. Как правило, для яркого цвета и аромата используются цветы розового и бордового оттенков, но белый пион также годится!
Нельзя использовать красные цветы – там содержатся несъедобные вещества.
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Варенье из лепестков пионов
Ингредиенты:
- Лепестки пиона (розового и бордового цвета) – 300 г (8–10 пионов)
- Вода – 0,5 л
- Сахар – 500 г
- Лимон – 1⁄2 шт. (сок и цедра)
- Чай каркаде – 2 ст. л.
- Кардамон – 1 ч. л.
- Бадьян – 1 звездочка
- Ваниль – по вкусу
Приготовление:
- В сотейник насыпать сахар, добавить лепестки пионов.
- Добавить чай каркаде, а также измельченные специи: ваниль, бадьян и кардамон.
- Медленно помешивая, довести варенье до кипения и варить на маленьком огне около 20 минут.
- Добавить лимонный сок и цедру. Секрет: консистенцию варенья можно проверить на сахаре: если капля сиропа не впитывается в сахар, а держит форму, то варенье готово.
- Горячее варенье залить в простерилизованные банки.
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Вино из пионов
Ингредиенты:
- Пионы – 10 шт.
- Сахар – 200 г
- Вода – 1 л
- Чай каркаде – 2–3 ст. л.
- Лимонная кислота – 1 ч. л.
Приготовление:
- Лепестки пионов смешать с сахаром.
- Добавить лимонную кислоту.
- Залить водой. Добавить чай каркаде.
- Натянуть на банку резиновую перчатку.
- Оставить на 1–1,5 месяца.
- После брожения жидкость процедить.
- Перелить в темную бутылку.
- Настаивать еще три месяца.