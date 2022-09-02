Вино і варення з півоній: рецепт Євгена Клопотенка
Виявляється, існують варення і вино з півоній. Початок червня – саме час приготувати ці кулінарні шедеври. А рецептами поділиться кулінарний експерт Женя Клопотенко.
Для готування, як і в медичних цілях, використовують два види півоній, найпоширеніших на садових ділянках. Це півонія лікарська, або звичайна, і півонія незвичайна, або Мар’їн корінь. Як правило, для яскравого кольору і аромату використовуються квіти рожевого і бордового відтінків, але біла півонія також годиться!
Не можна використовувати червоні квіти – там містяться неїстівні речовини.
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Варення з пелюсток півоній
Складові:
- Пелюстки півонії (рожевого і бордового кольору) – 300 г (8–10 півоній)
- Вода – 0,5 л
- Цукор – 500 г
- Лимон – ½ шт.(сік і цедра)
- Чай каркаде – 2 ст. л.
- Кардамон – 1 ч. л.
- Бодян – 1 зірочка
Приготування:
1. У сотейник насипати цукор, додати пелюстки півоній.
2. Додати чай каркаде, а також подрібнені спеції: бодян і кардамон.
3. Повільно помішуючи, довести варення до кипіння і варити на маленькому вогні близько 20 хвилин.
4. Додати лимонний сік і цедру.
Секрет: консистенцію варення можна перевірити на цукрі: якщо крапля сиропу не вбирається в цукор, а тримає форму, то варення готове.
5. Гаряче варення залити в простерилізовані банки.
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Вино з півоній
Складові:
- Півонії – 10 шт.
- Цукор – 200 г
- Вода – 1 л
- Чай каркаде – 2–3 ст. л.
- Лимонна кислота – 1 ч. л.
Приготування:
1. Пелюстки півоній змішати з цукром.
2. Додати лимонну кислоту.
3. Залити водою. Додати чай каркаде.
4. Натягнути на банку гумову рукавичку.
5. Залишити на 1–1,5 місяці.
6. Після бродіння рідину процідити.
7. Перелити в темну пляшку.
8. Настоювати ще три місяці.