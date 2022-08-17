Плов: рецепты от Все буде добре

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Все буде добре

Лучшие рецепты плова в кулинарной битве на «Все буде добре»

17.08.2022

Узнайте вкусные рецепты плова в кулинарной битве на «Все буде добре». Телезритель Александр Шеремета бросил вызов кулинару Игорю Мисевичу! Чье блюдо больше понравится гостям и как приготовить потрясающий плов, читайте в материале.

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Плов от Игоря Мисевича

Ингредиенты:

  • Баранья лопатка (без косточки) – 1,5 кг
  • Курдючное сало – 300 г
  • Грибы лесные ассорти (сушеные, перемолотые в кофемолке) – 10 г
  • Рис длиннозернистый – 1 кг
  • Морковь – 1 кг
  • Лук – 0,5 кг
  • Помидоры сорта чумак – 5 шт.
  • Соль – 2 столовые ложки
  • Специи: черный перец, красный перец, паприка, зира, куркума, перец чили (стручок), мускатный орех
  • Масло подсолнечное – 200 мл
  • Вода – 2 л

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Приготовление:

  1. Курдючное сало порезать на кубики, обжарить в растительном масле, шкварки вынуть.
  2. Баранью лопатку порезать на кусочки 1,5-2 см, обжарить в полученном жире, добавить лук, морковь.
  3. Когда лук станет полупрозрачным, всыпать помидоры, разрезанные начетверо.
  4. Хорошо промыть рис. Размешать соль с сушеными грибами.
  5. Насыпать слоями рис и соль с грибами, специи. Залить водой – на 3 сантиметра выше, чем рис. Довести до готовности.

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Плов от Александра Шереметы

Ингредиенты:

  • Задняя баранья нога – 2 кг
  • Апельсины – 5 шт.
  • Рис круглый – 1,5 кг
  • Морковь – 1 кг
  • Масло подсолнечное – 450 мл
  • Куриный бульон – 1,5 л.
  • Специи: куркума, красный острый перец, барбарис, паприка

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Приготовление:

  1. Мясо отделить от косточки, мелко порезать, посолить, поперчить и сделать фрикадельки.
  2. Косточку обжарить в растительном масле до темно-коричневого цвета, вынуть.
  3. Обжарить фрикадельки, затем морковь, апельсиновую цедру и мякоть.
  4. Когда морковь станет мягкой, всыпать специи, рис, размешать, дать рису прожариться.
  5. Потом залить бульоном и довести до готовности.

Кто же стал победителем кулинарного батла? Смотрите на видео прямо сейчас!

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Video: Лучшие рецепты плова в кулинарной битве на «Все буде добре»

Плов: лучшие рецепты на кулинарной битве "Все буде добре". Выбираем лучший из двух рецептов плова, в один из которых кладут грибы, а в другой - апельсины

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