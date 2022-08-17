Плов: рецепти від Все буде добре

Найкращі рецепти плову в кулінарній битві на «Все буде добре»
Дізнайтеся смачні рецепти плову в кулінарній битві на «Все буде добре». Телеглядач Олександр Шеремета кинув виклик кулінару Ігорю Місевичу! Чия страва більше сподобається гостям і як приготувати приголомшливий плов, читайте в матеріалі.
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Плов від Ігоря Місевича
Складові:
- Бараняча лопатка (без кісточки) – 1,5 кг
- Курдючне сало – 300 грамів
- Гриби лісові асорті (сушені, перемелені в кавомолці) – 10 грамів
- Рис довгозернистий – 1 кг
- Морква – 1 кг
- Цибуля – 0,5 кг
- Помідори сорту чумак – 5 шт.
- Сіль – 2 столові ложки
- Спеції: чорний перець, червоний перець, паприка, зіра, куркума, перець чилі (стручок), мускатний горіх
- Олія соняшникова – 200 мл
- Вода – 2 л
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Приготування:
- Курдючне сало порізати на кубики, обсмажити в олії, шкварки вийняти.
- Баранячу лопатку порізати на шматочки 1,5-2 см, обсмажити в отриманому жирі, додати цибулю, моркву.
- Коли цибуля стане напівпрозорою, додати помідори, розрізані на чотири частини.
- Добре промити рис. Розмішати сіль з сушеними грибами.
- Насипати шарами рис і сіль з грибами, спеції. Залити водою – на 3 сантиметри вище, ніж рис. Довести до готовності.
Плов від Олександра Шеремети
Складові:
- Задня бараняча нога – 2 кг
- Апельсини – 5 шт.
- Рис круглий – 1,5 кг
- Морква – 1 кг
- Олія соняшникова – 450 мл
- Курячий бульйон – 1,5 л.
- Спеції: куркума, червоний гострий перець, барбарис, паприка
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Приготування:
- М’ясо відокремити від кісточки, дрібно порізати, посолити, поперчити й зробити фрикадельки.
- Кісточку обсмажити в олії до темно-коричневого кольору, вийняти.
- Обсмажити фрикадельки, потім моркву, апельсинову цедру та м’якоть.
- Коли морква стане м’якою, додати спеції, рис, розмішати, дати рису просмажитися.
- Потім залити бульйоном і довести до готовності.
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