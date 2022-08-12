Как рассадить орхидею и превратить ее в 100 цветков?

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Все буде добре

Как из одной орхидеи вырастить 100: советы цветовода

12.08.2022

Мало кому известно, что орхидея – это тропическое растение! Мы уже давно привыкли к этому цветку как к любимому украшению своей обители. Но хочется, чтобы этот «любимец» никогда не увядал, а только радовал глаз своим цветением. Именно поэтому наш эксперт-цветовод Нелли Мурашкина раскрыла несколько секретов, как из одного вазона с орхидеей сделать целую оранжерею! 

орхидеи

Как простимулировать рост орхидеи?

Всего из одной орхидеи можно вырастить больше сотни цветов! Для этого вам понадобится мох сфагнум (10 грн за 100–150 г). Он – сухой, поэтому его необходимо замочить в воде. Из размокшего мха с помощью нитки нужно сформировать 2 шарика. С помощью той же нитки плотно, но аккуратно, чтобы не повредить растение, примотайте мох к основанию ростка – так называемой «детки».

Дальше необходимо создать парниковый эффект. Для этого оберните мох пленкой. Важно ее снимать каждый день хотя бы на полчаса, чтобы проветрить мох и не дать ему заплесневеть. Когда пленка снята, нужно опрыскать мох. Уже через 10 дней появятся первые корешки. А отсадить росточек можно будет, когда на нем появится как минимум 3 корешка.

Больше по теме: Секреты ухода за орхидеями от цветовода Нелли Мурашкиной

орхидеи

Черенкование орхидей

Возьмите отцветшую орхидею и срежьте стебель обычными ножницами. Отступите где-то 1 сантиметр от корней и далее отрежьте черенки длиной 10-15 сантиметров. Черенки посадите в небольшой, продолговатый и с дырочками на дне горшочек. В него насыпьте немного песка и распределите оставшийся мох. И важно: перед высадкой нужно обязательно увлажнить почву. Посадите аккуратно черенки на расстоянии 3 сантиметра друг от друга. Накройте их пищевой пленкой, чтобы создать парниковый эффект. И уже через 3-4 месяца черенки укоренятся, и растения можно будет высаживать в отдельные горшочки. Также нужно проветривать посаженные черенки утром и вечером по 15 минут и увлажнять почву. Очень важно сделать в помещении перепад температур на 4°C.

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Когда почва и места среза ростков подсохнут – примерно через 3–7 дней, – нужно удобрить орхидеи. Но чтобы не пережечь нежные молодые корни, перед этим обязательно полейте растение. А после поместите горшочек в посудину с водой, в которой разбавлено удобрение. Достаточно оставить черенки там на полчаса.

Video: Как из одной орхидеи вырастить 100: советы цветовода

Как правильно рассадить орхидею в домашних условиях? Нелли Мурашкина рассказала, как из одной орхидеи вырастить 100, с помощью правильной рассадки растения

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