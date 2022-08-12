Як розсадити орхідею та перетворити її на 100 квіток

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Все буде добре

Як з однієї орхідеї виростити 100: поради квітникаря

12.08.2022

Мало кому відомо, що орхідея – це тропічна рослина! Ми вже давно звикли до цієї квітки як до улюбленої окраси свого житла. Але хочеться, щоб ця «улюблениця» ніколи не в’янула, а тільки радувала око своїм цвітінням. Саме тому наш експерт-квітникар Неллі Мурашкіна розкрила кілька секретів, як з одного вазона з орхідеєю зробити цілу оранжерею!

орхидеи

Як стимулювати зростання орхідеї?

Всього з однієї орхідеї можна виростити більше сотні квітів! Для цього вам знадобиться мох сфагнум (10 грн за 100–150 г). Він – сухий, тому його необхідно замочити у воді. З розмоклого моху за допомогою нитки потрібно сформувати 2 кульки. За допомогою тієї ж нитки щільно, але акуратно, щоб не пошкодити рослину, треба примотати мох до основи паростка – так званої «дітки».

Далі необхідно створити парниковий ефект. Для цього оберніть мох плівкою. Важливо її знімати кожен день хоча б на півгодини, щоб провітрити мох і не дати йому запліснявіти. Коли плівка знята, потрібно обприскати мох. Вже через 10 днів з’являться перші корінці. А відсадити паросток можна буде, коли на ньому з’явиться як мінімум 3 корінці.

Більше на тему: Секрети догляду за орхідеями від квітникарки Неллі Мурашкіної

орхидеи

Живцювання орхідей

Візьміть відцвілу орхідею і зріжте стебло звичайними ножицями. Відступить десь 1 сантиметр від коренів і далі відріжте живці довжиною 10-15 сантиметрів. Живці посадіть в невеликий, довгастий і з дірочками на дні горщик. У нього насипте трохи піску і розподіліть мох, що залишився. І важливо: перед висадкою потрібно обов’язково зволожити ґрунт. Посадіть акуратно живці на відстані 3 сантиметри один від одного. Накрийте їх харчовою плівкою, щоб створити парниковий ефект. І вже через 3–4 місяці живці укореняться, і рослини можна буде висаджувати в окремі горщики. Також потрібно провітрювати посаджені живці вранці і ввечері по 15 хвилин і зволожувати ґрунт. Дуже важливо зробити в приміщенні перепад температур на 4 °C.

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Коли ґрунт і місця зрізу паростків підсохнуть – приблизно через 3–7 днів, – потрібно удобрити орхідеї. Але щоб не перепалити ніжне молоде коріння, перед цим обов’язково полийте рослини. А потім помістіть горщик в посудину з водою, в якій розведено добриво. Досить залишити живці там на півгодини.

Video: Як з однієї орхідеї виростити 100: поради квітникаря

Як правильно розсадити орхідею в домашніх умовах? Неллі Мурашкіна розповіла, як з однієї орхідеї виростити 100, за допомогою правильної розсадки рослини

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