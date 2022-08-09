Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
Все проекты
ua
Все буде добре

Капкейки: простой рецепт

09.08.2022

Капкейки – (англ. cupcakes) – это небольшие по размеру «тортики в чашечке». Американский вариант десерта получил такое название, потому что изначально запекался в алюминиевой чашке. Сейчас капкейки зачастую пекут и подают в бумажных формочках.  Порадовать близких таким десертов очень легко. Мы предлагаем топ – 3 простых рецептов «чашечных тортов».

cupcake27-e1405911990818

Рецепт 1. Классическая основа

Этот классический и очень простой рецепт займет немного времени на приготовление и понравится каждому.

Ингредиенты:

  • масло сливочное – 200 г
  • мука – 400 г
  • сахар – 300 г
  • яйца – 2 штуки.
  • молоко – 240 мл
  • разрыхлитель – 2 чайные ложки
  • соль – две щепотки

gallery-1459261449-vanilla-cupcakes-getty-wdy0316

Для начала необходимо хорошо взбить масло и сахар, что бы он растворился. После этого добавить яйца и соль, снова взбить.  Потом добавить просеянную муку, перемешанную с разрыхлителем, и  вылить молоко. Тесто тщательно размешивать до однородной массы, чтобы не осталось комочков.

После приготовления теста, вложите в формочки для кексов бумажные стаканчики. Наполните их тестом нужно чуть больше, чем на половину – примерно на 2/3 формочки. Поставьте в разогретую духовку  (175 С) на 30 минут. И вуаля  — десерт готов.

Рецепт 2. Капкейки за 15 минут

Быстрый и суперлегкий рецепт для тех, у кого нет времени или даже духовки, но кому хочется полакомиться капкейками.

Ингредиенты:

  • мука 4 ст. л.,
  • сахар — 4 ст. л.,
  • какао — 2 ст. л.,
  • яйца — 2 шт.,
  • масло растительное — 2 ст. л., р
  • разрыхлитель — 0,5 ч. л., соль

cupcake1

Итак, первым делом нужно смешать все ингредиенты, взбить миксером на медленной скорости. Должно получиться тесто, по консистенции похожее на сметану. Разлить его по кружкам, наполнив только на половину. Поставить в микроволновку на 3-4 минуты. Следить, чтобы тесто не переливалось через край.
Достать готовые капкейки, дать немного остыть и подавать к столу, не вынимая из кружек. Можно в тесто добавить сухофрукты, цедру, свежие ягоды или измельченные орехи.  Готовые тортики украсить сахарной пудрой, низкокалорийными сливками или кремом.
Рецепт 3. Яблочные капкейки

Традиционное сочетание яблока, орехов и корицы в маленькой чашечке.

Ингредиенты:

  • Растительное масло — 60 мл
  • Яблоки — 2 штуки
  • Мука пшеничная — 300 г
  • Кефир — 225 г
  • Сахар тростниковый — 100 г
  • Кедровые орехи100 г
  • Яйцо — 1 штука
  • Разрыхлитель — 2 чайные ложки
  • Корица молотая — 1 чайная ложка
  • Сода — 1 чайная ложка
  • Соль по вкусу

Капкейки: простой рецепт

Больше по теме: Десерт из переспевших персиков от Лизы Глинской

Смешайте муку, сахар, разрыхлитель, соду и соль. Возьмите другую емкость и смешайте кефир с растительным маслом и яйцом. После этого в кефирную смесь добавьте ранее приготовленную муку.

Очистив яблоки от кожуры, нарежьте их небольшими кубиками и добавьте в тесто вместе с орехами. Наполните формочки  получившеюся смесью, посыпьте корицей и выпекайте 25 минут в духовке при температуре 200 градусов.

Готовим крем

Для топовой части можно использовать готовые крема или сливки, или же приготовить верхушку самостоятельно.

img_5472_izmen.razmer

Шоколадный ганаш

Один из самых легких и самый вкусных рецептов крема для капкейков.

Ингредиенты:

  • темный качественный шоколад (с содержанием какао минимум 62%) – 170 г
  • жирные сливки – 180 мл
  • сахар – одна столовая ложка

Все ингредиенты  помещаем в миску и разогреваем на водяной бане до того момента, пока масса не станет однородной. Внимательно следите, чтобы смесь не закипела. После этого заливаем наши капкейки приготовленным  теплым ганашем, и на пару часов ставим в холодильник для того, чтобы крем застыл.

Приятного аппетита!

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
гороховый суп
Все буде добре

Холодный гороховый суп от Эктора Хименеса-Браво

 Капкейки: простой рецепт
Все буде добре

Солянка сборная: рецепт пошагово

 домашний майонез рецепт
Все буде добре

Домашний майонез: рецепт пошаговый от Эктора Хименес-Браво

 Капкейки: простой рецепт
Все буде добре

Как избежать укуса пчелы? Советы Константина Грубича

 Капкейки: простой рецепт
Все буде добре

Что приготовить на ужин: топ 5 блюд

 Капкейки: простой рецепт
Все буде добре

Как сварить дешёвые макароны, чтобы они не слипались
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить