Капкейки: простой рецепт

Капкейки – (англ. cupcakes) – это небольшие по размеру «тортики в чашечке». Американский вариант десерта получил такое название, потому что изначально запекался в алюминиевой чашке. Сейчас капкейки зачастую пекут и подают в бумажных формочках. Порадовать близких таким десертов очень легко. Мы предлагаем топ – 3 простых рецептов «чашечных тортов».

Рецепт 1. Классическая основа

Этот классический и очень простой рецепт займет немного времени на приготовление и понравится каждому.

Ингредиенты:

масло сливочное – 200 г

мука – 400 г

сахар – 300 г

яйца – 2 штуки.

молоко – 240 мл

разрыхлитель – 2 чайные ложки

соль – две щепотки

Для начала необходимо хорошо взбить масло и сахар, что бы он растворился. После этого добавить яйца и соль, снова взбить. Потом добавить просеянную муку, перемешанную с разрыхлителем, и вылить молоко. Тесто тщательно размешивать до однородной массы, чтобы не осталось комочков.

После приготовления теста, вложите в формочки для кексов бумажные стаканчики. Наполните их тестом нужно чуть больше, чем на половину – примерно на 2/3 формочки. Поставьте в разогретую духовку (175 С) на 30 минут. И вуаля — десерт готов.

Рецепт 2. Капкейки за 15 минут

Быстрый и суперлегкий рецепт для тех, у кого нет времени или даже духовки, но кому хочется полакомиться капкейками.

Ингредиенты:

мука 4 ст. л.,

сахар — 4 ст. л.,

какао — 2 ст. л.,

яйца — 2 шт.,

масло растительное — 2 ст. л., р

разрыхлитель — 0,5 ч. л., соль

Итак, первым делом нужно смешать все ингредиенты, взбить миксером на медленной скорости. Должно получиться тесто, по консистенции похожее на сметану. Разлить его по кружкам, наполнив только на половину. Поставить в микроволновку на 3-4 минуты. Следить, чтобы тесто не переливалось через край.

Достать готовые капкейки, дать немного остыть и подавать к столу, не вынимая из кружек. Можно в тесто добавить сухофрукты, цедру, свежие ягоды или измельченные орехи. Готовые тортики украсить сахарной пудрой, низкокалорийными сливками или кремом.

Рецепт 3. Яблочные капкейки

Традиционное сочетание яблока, орехов и корицы в маленькой чашечке.

Ингредиенты:

Растительное масло — 60 мл

Яблоки — 2 штуки

Мука пшеничная — 300 г

Кефир — 225 г

Сахар тростниковый — 100 г

Кедровые орехи100 г

Яйцо — 1 штука

Разрыхлитель — 2 чайные ложки

Корица молотая — 1 чайная ложка

Сода — 1 чайная ложка

Соль по вкусу

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Смешайте муку, сахар, разрыхлитель, соду и соль. Возьмите другую емкость и смешайте кефир с растительным маслом и яйцом. После этого в кефирную смесь добавьте ранее приготовленную муку.

Очистив яблоки от кожуры, нарежьте их небольшими кубиками и добавьте в тесто вместе с орехами. Наполните формочки получившеюся смесью, посыпьте корицей и выпекайте 25 минут в духовке при температуре 200 градусов.

Готовим крем

Для топовой части можно использовать готовые крема или сливки, или же приготовить верхушку самостоятельно.

Шоколадный ганаш

Один из самых легких и самый вкусных рецептов крема для капкейков.

Ингредиенты:

темный качественный шоколад (с содержанием какао минимум 62%) – 170 г

жирные сливки – 180 мл

сахар – одна столовая ложка

Все ингредиенты помещаем в миску и разогреваем на водяной бане до того момента, пока масса не станет однородной. Внимательно следите, чтобы смесь не закипела. После этого заливаем наши капкейки приготовленным теплым ганашем, и на пару часов ставим в холодильник для того, чтобы крем застыл.

Приятного аппетита!

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