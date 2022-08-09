Капкейки: простой рецепт

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Все буде добре

Капкейки: простий рецепт

09.08.2022

Капкейки – (англ. сupcakes) – це невеличкі за розміром «тістечка у чашці». Американський варіант десерту отримав таку назву завдяки тому, що запікався в алюмінієвій чашці. Зараз капкейки часто печуть і подають у паперових формочках. Порадувати близьких таким десертом дуже легко. Ми пропонуємо топ – 3 простих рецептів «чашкових тортиків».

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Рецепт 1. Класична основа

Цей класичний і дуже простий рецепт займає небагато часу на приготування і сподобається кожному.

Інгредієнти:

  • масло вершкове – 200 гр.
  • борошно – 400 гр.
  • цукор – 300 гр.
  • яйця – 2 штуки.
  • молоко – 240 мл
  • розпушувач – 2 чайні ложки
  • сіль – дві дрібки

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Для початку необхідно добре збити масло і цукор, що б він розчинився. Після цього додати яйця і сіль, знову збити. Потім додати просіяне борошно, перемішане з розпушувачем, і вилити молоко. Тісто ретельно розмішувати до однорідної маси, щоб не залишилося грудочок.

Після приготування тіста, вкладіть в формочки для кексів паперові стаканчики. Наповніть їх тістом трохи більше, ніж на половину – приблизно на 2/3 формочки. Поставте у розігріту духову піч (175 С) на 30 хвилин. І вуаля  десерт готовий.

Рецепт 2. Капкейки за 15 хвилин

Швидкий і суперлегкий рецепт для тих, у кого немає часу або навіть духової печі, але кому хочеться поласувати капкейком.

Інгредієнти:

  • борошно – 4 столові ложки
  • цукор – 4 столові ложки
  • какао – 2 столові ложки
  • яйця – 2 штуки.
  • масло рослинне – 2 столові ложки
  • розпушувач – 0,5 чайної ложки,
  • сіль за смаком

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Отже, насамперед потрібно змішати усі інгредієнти, збити міксером на повільній швидкості. Має вийти тісто, по консистенції схоже на сметану. Розлити його у формочки, наповнивши їх лише на половину. Поставити в мікрохвильовку на 3-4 хвилини. Стежити, щоб тісто не переливалося через край.

Дістати готові капкейки, дати трохи охолонути і подавати до столу, не виймаючи з кухлів. Можна в тісто додати сухофрукти, цедру, свіжі ягоди або подрібнені горіхи.  Готові тістечка прикрасити цукровою пудрою, низькокалорійними вершками або кремом.

Рецепт 3. Яблучні капкейки

Традиційне поєднання яблука, горіхів і кориці у маленькій чашечці.

Інгредієнти:

  • Рослинна олія – ​​60 мл
  • Яблука – 2 штуки
  • Борошно пшеничне – 300 гр.
  • Кефір – 225 гр.
  • Цукор тростинний – 100 гр.
  • Кедрові горіхи – 100 гр.
  • Яйце – 1 штука
  • Розпушувач – 2 чайні ложки
  • Кориця мелена – 1 чайна ложка
  • Сода – 1 чайна ложка
  • Сіль за смаком

Капкейки: простой рецепт

Більше на тему: Десерт із перестиглих персиків від Лізи Глінської

Змішайте борошно, цукор, розпушувач, соду і сіль. Візьміть іншу ємність і змішайте кефір з олією і яйцем. Після цього в кефірну суміш додайте раніше приготовлене борошно.

Очистивши яблука від шкірки, наріжте їх  невеликими кубиками і додайте в тісто разом з горіхами. Наповніть формочки сумішшю, посипте корицею і випікайте 25 хвилин в духовці при температурі 200 градусів.

Готуємо крем

Для топової частини можна використовувати готові крем або вершки, або ж приготувати верхівку самостійно. Наприклад, шоколадний.

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Шоколадний ганаш

Один з найлегших і найсмачніших рецептів крему для капкейків.

Інгредієнти:

  • темний якісний шоколад (з вмістом какао мінімум 62%) – 170 г
  • жирні вершки – 180 мл
  • цукор – одна столова ложка

Усі інгредієнти поміщаємо в миску і розігріваємо на водяній бані до того моменту, поки маса не стане однорідною. Уважно стежте, щоб суміш не закипіла. Після цього заливаємо наші капкейки приготованим теплим ганашем і на пару годин ставимо в холодильник для того, щоб крем застиг.

Смачного!

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