Капкейки: простой рецепт

Капкейки: простий рецепт
Капкейки – (англ. сupcakes) – це невеличкі за розміром «тістечка у чашці». Американський варіант десерту отримав таку назву завдяки тому, що запікався в алюмінієвій чашці. Зараз капкейки часто печуть і подають у паперових формочках. Порадувати близьких таким десертом дуже легко. Ми пропонуємо топ – 3 простих рецептів «чашкових тортиків».
Рецепт 1. Класична основа
Цей класичний і дуже простий рецепт займає небагато часу на приготування і сподобається кожному.
Інгредієнти:
- масло вершкове – 200 гр.
- борошно – 400 гр.
- цукор – 300 гр.
- яйця – 2 штуки.
- молоко – 240 мл
- розпушувач – 2 чайні ложки
- сіль – дві дрібки
Для початку необхідно добре збити масло і цукор, що б він розчинився. Після цього додати яйця і сіль, знову збити. Потім додати просіяне борошно, перемішане з розпушувачем, і вилити молоко. Тісто ретельно розмішувати до однорідної маси, щоб не залишилося грудочок.
Після приготування тіста, вкладіть в формочки для кексів паперові стаканчики. Наповніть їх тістом трохи більше, ніж на половину – приблизно на 2/3 формочки. Поставте у розігріту духову піч (175 С) на 30 хвилин. І вуаля – десерт готовий.
Рецепт 2. Капкейки за 15 хвилин
Швидкий і суперлегкий рецепт для тих, у кого немає часу або навіть духової печі, але кому хочеться поласувати капкейком.
Інгредієнти:
- борошно – 4 столові ложки
- цукор – 4 столові ложки
- какао – 2 столові ложки
- яйця – 2 штуки.
- масло рослинне – 2 столові ложки
- розпушувач – 0,5 чайної ложки,
- сіль за смаком
Отже, насамперед потрібно змішати усі інгредієнти, збити міксером на повільній швидкості. Має вийти тісто, по консистенції схоже на сметану. Розлити його у формочки, наповнивши їх лише на половину. Поставити в мікрохвильовку на 3-4 хвилини. Стежити, щоб тісто не переливалося через край.
Дістати готові капкейки, дати трохи охолонути і подавати до столу, не виймаючи з кухлів. Можна в тісто додати сухофрукти, цедру, свіжі ягоди або подрібнені горіхи. Готові тістечка прикрасити цукровою пудрою, низькокалорійними вершками або кремом.
Рецепт 3. Яблучні капкейки
Традиційне поєднання яблука, горіхів і кориці у маленькій чашечці.
Інгредієнти:
- Рослинна олія – 60 мл
- Яблука – 2 штуки
- Борошно пшеничне – 300 гр.
- Кефір – 225 гр.
- Цукор тростинний – 100 гр.
- Кедрові горіхи – 100 гр.
- Яйце – 1 штука
- Розпушувач – 2 чайні ложки
- Кориця мелена – 1 чайна ложка
- Сода – 1 чайна ложка
- Сіль за смаком
Більше на тему: Десерт із перестиглих персиків від Лізи Глінської
Змішайте борошно, цукор, розпушувач, соду і сіль. Візьміть іншу ємність і змішайте кефір з олією і яйцем. Після цього в кефірну суміш додайте раніше приготовлене борошно.
Очистивши яблука від шкірки, наріжте їх невеликими кубиками і додайте в тісто разом з горіхами. Наповніть формочки сумішшю, посипте корицею і випікайте 25 хвилин в духовці при температурі 200 градусів.
Готуємо крем
Для топової частини можна використовувати готові крем або вершки, або ж приготувати верхівку самостійно. Наприклад, шоколадний.
Шоколадний ганаш
Один з найлегших і найсмачніших рецептів крему для капкейків.
Інгредієнти:
- темний якісний шоколад (з вмістом какао мінімум 62%) – 170 г
- жирні вершки – 180 мл
- цукор – одна столова ложка
Усі інгредієнти поміщаємо в миску і розігріваємо на водяній бані до того моменту, поки маса не стане однорідною. Уважно стежте, щоб суміш не закипіла. Після цього заливаємо наші капкейки приготованим теплим ганашем і на пару годин ставимо в холодильник для того, щоб крем застиг.
Смачного!
Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре