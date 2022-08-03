Грибная солянка: простой рецепт приготовления

Грибная солянка – не только вкусное, но и очень полезное блюдо. Рецептом поделилась наша зрительница Оксана, которая готовила данное блюдо для Богдана Юсипчука! Узнайте простой рецепт грибной солянки в нашем материале.

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Ингредиенты:

Соленые грузди — 600 г

Шампиньоны — 100 г

Лук — 4 шт.

Корень петрушки

Соленые огурцы с укропом — 3 шт.

Масло — 2 ст. л.

Помидоры — 4 шт.

Каперсы — 1 ч. л.

Черный перец горошком

Лимон — 2 шт.

Оливки

Лист лавровый

Молоко

Зелень, сметана по вкусу

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Приготовление:

Соленые грузди промыть и залить молоком на 10–15 минут. Шампиньоны отварить в 2 л воды. Грибной бульон сохранить. Все грибы нарезать ломтиками. Лук и корень петрушки измельчить. Огурцы очистить от кожицы и семян, тонко нарезать. Затем залить стаканом грибного бульона и варить 10 мин. В большой сковороде обжаривать измельченный лук, петрушку и все грибы 6–7 мин. Влить остатки грибного бульона, варить 10 мин. Помидоры обдать кипятком, снять кожицу, нарезать тонкими ломтиками. В солянку добавить помидоры, тушеные огурцы с бульоном. Добавить перец, лавровый лист и каперсы. Готовить еще 5 мин. Снять солянку с огня, вынуть лавровый лист. Если необходимо, приправить солью и перцем. Разложить по тарелкам оливки, залить готовой солянкой. Подавать с ломтиками лимона, зеленью и сметаной.

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Video: Грибная солянка: простой рецепт приготовления Грибная солянка – вкусное и полезное блюдо. Рецептом поделилась наша зрительница Оксана, которая готовила данное блюдо для Богдана Юсипчука! Узнайте простой рецепт грибной солянки в материале